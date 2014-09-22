В Киеве пройдет Международный фестиваль еврейской музыки и танца «Слушай, Израиль!»

В Киеве 26-28 сентября пройдет Международный фестиваль еврейской музыки и танца «Слушай, Израиль!». Фольклорные мелодии в исполнении клезмеров, нигуны, вечная классика и современная песня, танцевальные постановки – все это можно будет услышать и увидеть на сцене дворца «Украина» в течение трех дней. В программе фестиваля: Кlezmeranians, Морис Скляр, Бат Ривка Уиттен, Наталья Шпигельман, Оксана Павлова, танцевальные группы Simcha, Lechaim, Leaviot и другие танцоры и музыканты… Особым посланием надежды с гостями поделится специальный гость фестиваля – Джонатан Бернис.

У фестиваля особая цель – дать возможность каждому в дни испытаний для нашего народа снова ощутить радость жизни. Тем более что дни фестиваля совпадают с еврейским новым годом – Рош ха-Шана, который в еврейской культуре считается праздником надежды и радости.

«Сейчас и Украина, и Израиль отстаивают свою целостность и ведут нелегкую борьбу. Люди на берегах Днепра и Иордана испытывают одни и те же чувства - боль утрат, решимость защищать свою страну и желание скорейшего мира на своей земле. Наполнить жизнь друг друга пониманием, любовью, взаимопомощью - именно это сейчас так нужно всем нам. Ведь фестиваль, по сути, – это музыка, дающая надежду!», - говорят организаторы фестиваля.

«Для нас важно выступить именно в это время, чтобы подарить зрителям частичку света и надежды, которыми наполнена культура еврейского народа», - поделились музыканты-гости из других стран. Чтобы каждый смог услышать музыку надежды, вход на фестиваль сделали свободным на все 4 концерта.

*Фестиваль «Слушай, Израиль!» уже 21 год странствует по миру. Первый международный фестиваль еврейской музыки и танца прошел в 1993 году в Санкт-Петербурге. Создатель фестиваля, Джонатан Бернис, изначально предполагал, что его детище будет кочевать по странам и континентам, как и евреи на протяжении своей истории. «Слушай, Израиль!» в разные годы проходил в Беларуси, Украине, Молдове, Латвии, России, Венгрии, Аргентине, Уругвае, Мексике, Индии, Эфиопии. В нашей стране фестиваль принимали Киев, Одесса, Запорожье, Житомир, Винница, Донецк, Бердянск, Львов. В последний раз в Киеве фестиваль проходил 20 лет назад – в 1994 году.

Место и дата проведения Фестиваля: Киев, дворец искусств «Украина», 26, 27, 28 сентября 2014 г.

25 сентября в 14:00 накануне официального открытия Фестиваля, состоится специальный пресс-ланч для СМИ. Все присутствующие журналисты будут иметь возможность лично пообщаться с Джонатаном Бернисом и артистами, которые презентуют программу фестиваля и расскажут о том, почему его проводят в это тяжелое для Украины время. Также в программе пресс-ланча особенные еврейские угощения, традиции праздника Рош-ха-Шана и яркие еврейские танцы.

Место проведения пресс-ланча: 1-й этаж отеля Alfavito , ул. Предславинская 35Д, возле дворца искусств «Украина».

Аккредитация на пресс - ланч обязательна: тел.. +38 (093) 504 36 11

Контакты Фестиваля:

www.jvfest.in.ua

jvfest@gmail.com

Колл-центр Фестиваля: тел. +38 (044) 300 01 35

Пресс-центр Фестиваля: тел. +38 (093) 504 36 11