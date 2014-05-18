По инициативе Порошенко состоится акция к 70-летию депортации крымскотатарского народа «Единственная Страна: Крым - Украина»
10:00, 18 мая 2014Разное
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18 мая 2014 года в 10:00 по инициативе кандидата на пост Президента Украины П. Порошенко состоится акция к 70-летию депортации коренного крымскотатарского народа «Единственная Страна: Крым - Украина».
В акции примут участие народные депутаты, общественные деятели и студенчество.
Организатор мероприятия общественная организация «Закон и Справедливость».
План мероприятия:
Шествие от памятника Тараса Шевченко до крымскотатарского землячества, по адресу ул. Михайловская, 2 возле которого состоится брифинг.
Приглашаем медиа к освещению события.
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