По инициативе Порошенко состоится акция к 70-летию депортации крымскотатарского народа «Единственная Страна: Крым - Украина»

18 мая 2014 года в 10:00 по инициативе кандидата на пост Президента Украины П. Порошенко состоится акция к 70-летию депортации коренного крымскотатарского народа «Единственная Страна: Крым - Украина».

В акции примут участие народные депутаты, общественные деятели и студенчество.

Организатор мероприятия общественная организация «Закон и Справедливость».

План мероприятия:

Шествие от памятника Тараса Шевченко до крымскотатарского землячества, по адресу ул. Михайловская, 2 возле которого состоится брифинг.

Приглашаем медиа к освещению события.