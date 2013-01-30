В такой день – и без факелов

Сильвио Берлускони выбрал явно неудачный день для похвалы Бенито Муссолини. Позитивный отзыв о фашистском диктаторе экс-премьер позволил себе, пусть и в придаточном предложении после «но», но, все-таки, 27 января – в день памяти жертв Холокоста.



Высказывания Берлускони сразу были подвергнуты резкой критике, особенно его политическими противниками из числа итальянских левых. Но синьор Сильвио знал, что говорил. Ведь грядут парламентские выборы, на которых престарелый лидер итальянских правых ставит перед собой и своей партией весьма амбициозные цели и знает, чего хотят от него услышать избиратели. А избирателям приятно, когда в условиях кризиса и недовольства кто-то обращается к теням «великого» прошлого. Пусть это прошлое и связано с фашизмом.

Ползучая реабилитация фашизма не является прерогативой его родины Италии. Французские правые делают многое для отбеливания сотрудничавшего с Гитлером вишистского режима и его лидера маршала Петена. В восточноевропейских странах коллаборационистский душок, исходящий от националистических кумиров, пытаются заглушить, обильно воскуряя им фимиам, как борцам с коммунизмом.

Для украинских националистов иконой является большой поклонник Муссолини, основоположник украинского интегрального национализма Дмитрий Донцов. Правда, его дучефильство не используется для агитации широкой публики за его идеи. Во всяком случае, пока.

Наследники Донцова поступили осмотрительнее, чем поклонник Муссолини. Свои акции они провели 29 января и посвятили их памяти героев Крут. Это событие времен Гражданской войны по степени нагромождения вокруг него пропагандистских мифов сравнимо разве что с «победами» Красной армии под Псковом и Нарвой 23 февраля того же 1918-го года. В этом смысле показательно, что в свое время Виктор Ющенко назвал 29 января «настоящим национальным Днем защитника Отечества». Желающие очистить историю злополучного боя от пропагандистских баек могут сделать это самостоятельно, благо, интернет позволяет. Желающие свести историю исключительно к пропагандистским байкам могут праздновать, хотя событие явно того не заслуживает.

Партия Тягнибока, разумеется, предпочла второй путь. 95-летие со дня «украинских Фермопил» она отметила серией мероприятий разной степени малочисленности в разных населенных пунктах страны. Это были уже ставшие традиционными шествия с воплями вроде «Мы – бандеровцы, вы – говно» и «Украина юбер аллес». В смысле – «понад усе».

Вроде все как всегда, но не хватало одного привычного атрибута – факелов. Пояснила их отсутствие лишь донецкая организация партии. Дескать, подавали заявку именно на факельное шествие, но власти запретили, пришлось обойтись без полюбившихся «смолоскипов», хотя кое-где они использовались. Почему же их не было в Киеве?

Представляется, что объяснение – в другой памятной дате, в канун которой и провели социал-националисты свои акции. Имею в виду 80-летие прихода национал-социалистов к власти в Германии. 28 января 1933 года президент Гинденбург дал отставку правительству Шлейхера, продержавшемуся менее двух месяцев, и поручил сформировать новый кабинет Гитлеру. 30 января лидер нацистов официально был назначен рейхсканцлером. Этот день нацисты позже определили в качестве начальной даты «Третьего рейха».

Согласитесь, с факелами в такой день было б, может, и органичнее, но как-то не комильфо – еще не все потенциальные избиратели готовы принять и одобрить. Во всяком случае, пока…

Игорь Гридасов