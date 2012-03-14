Власть и оппозиция померялись своими социалками

Складывается впечатление, что Арсений Яценюк, в ультимативной форме требуя встречи с Президентом, меньше всего ожидал, что Президент на эту встречу придет. Закончилось тем, что Президент пришел, а оппозиция – нет. Этот шаг Виктора Януковича настолько застал оппозицию врасплох, что пришлось срочно придумать причину отказа от встречи. Причина оказалась настолько неубедительной, что даже странной. Вопрос: а как же блок социальных инициатив, которые оппозиция хотела обговорить с Президентом? Эти инициативы будут похоронены, народ о них никогда не узнает, потому что на встрече с Президентом, кроме БЮТ и НУНС, предполагались Литвин, Рыбаков и Ефремов? Эти три человека – такой катастрофический ужас, что все пропало? Так были ли вообще эти инициативы и если да, то насколько они были важны для оппозиции, если от их предъявления избирателю так легко отказались?

В этой ситуации власти удалось втянуть оппозицию в элементарную ловушку (это даже не технология, это что-то из раздела психологии дошкольников) – спровоцировать на критику абсолютно беспроигрышного проекта по раздаче нового пакета социальных льгот. Пусть небольшого пряника, но абсолютно позитивного.

- Здравствуйте, кто против повышения социальных стандартов? – риторически спросила власть, подразумевая, что только нехорошие люди могут быть против.

- Это популизм, - не подумав, озвучила свой обычный рефрен оппозиция.

- Кто здесь? Вы против повышения стандартов?

В этой ситуации оппозиции стоило просто промолчать и подождать, пока власть допустит первый технический сбой в реализации своих обещаний и растиражировать его на всю страну. Вместо этого оппозиция ринулась на амбразуру, пытаясь спасти народ от обещанных властью выплат. Пока оппозиции нет дома – в ее воротах шайба. Второй шайбой оппозиции стало требование Арсения Яценюка встречи с Президентом с целью предьявить свои социальные реформы, молниеносный отказ от встречи и сдача своих позиций. И гол в свои ворота забил лидер «Фронта перемен»: прилагая огромные усилия к тому, чтобы вызвать Виктора Януковича на личный поединок, и продемонстрировать таким образом, что он, как и Президент – фигура одного порядка, политик первого эшелона, в последний момент ретировался и сдал свои позиции. Итог матча – 2:0 в пользу Виктора Януковича. Получилось, Змей Горыныч пришел на поединок, а вызвавший его Иван-Царевич – нет, подставив под сомнение свою царевичность, то есть порядковый номер своего эшелона власти. Народ, конечно, сказки и сериалы любит, но шоу ради шоу в политике бессмысленны. Власть даст немного денег, оппозиция – немного шума на тему того, что эти деньги нельзя считать настоящими и на самом деле их не существует.

Ситуацию, когда декларации расходятся с намерениями, точно иллюстрирует история. Весной 1939 года общественность Англии и Франции была всерьез обеспокоена угрозой нападения со стороны Германии. Элиты обоих государств охватила идея договора с Советским Союзом о противостоянии фашизму. И такая инициатива в адрес СССР со стороны британского правительства действительно прозвучала в виде проекта соответствующей декларации. Но как только Нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов от имени страны одобрил и выразил намерение подписать его, он сразу же был отозван Англией. Настоящей целью переговоров Англии и Франции с советской империей были сами переговоры, а не подписание деклараций. Желание заставить Германию идти на уступки и втягивание Советского Союза в войну было сильнее объединительных намерений. Параллельно правительства этих стран вели переговоры и с Гитлером. Игра в переговоры англо-французской стороной длилась несколько месяцев и закончилась их срывом. Результатом такой политики двуличия стало подписание Советским Союзом и Германией в августе 1939 года пакта Молотова-Риббентропа о ненападении. Еще позже началась вторая мировая война. Декларация антигитлеровской коалиции была подписана только осенью 1943 года, правда тогда Англии и Франции уже пришлось заплатить за нее высокую цену.

Конечно, уровень социальных стандартов Украины и угрозу бедности, на которую нам постоянно указывает международное сообщество, некорректно сравнивать с угрозой фашизма в середине прошлого века. Но в обоих случаях речь идет о способности к диалогу, и о настоящих целях сторон. Если цель и власти, и оппозиции – поднять социальные стандарты, то какое имеет значение присутствие на переговорах лидеров провластных фракций? Если социальные стандарты – не цель, а средство, тогда это, конечно, катастрофически важная причина.

Социальные инициативы украинской власти есть за что критиковать. Вместо программы преодоления демографического кризиса и предотвращения трудовой миграции Президент хочет создать рабочие места с большими пенсионными отчислениями, которые обеспечат стремительно растущее число пенсионеров (хотя трудно представить, как); вместо детенизации экономики предлагается новый налог на богатство (пусть бедные не разбогатеют, так порадуются); вместо построения прозрачной системы социального страхования – дополнительные выплаты бесчисленным льготникам. Но, вместо критики власти по основным параметрам и слабым местам проекта, оппозиция предъявляет народу легкую девиантность своего поведения. Функция критики власти по неосновным пунктам перевыполняется оппозицией с лихвой, функция же контроля власти – видимо, неинтересна ей вообще. И это дает власти полную свободу действий. До планки с названием «Оппозиция», оказывается, тоже надо уметь дотягивать.

Оппозиционные политики еще раз продемонстрировали, что они - «против». Но, как и в случае с несостоявшимся в 1939 году антифашистским альянсом, возникает вопрос: кто выиграл? Точнее, что с этого всего народу в итоге?

Елена Дьяченко, консалтинговая компания «Партия власти»