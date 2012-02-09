Большинство школ стали приютом для учителей, которые больше ни на что не годятся

С учителями мне не везло всегда. Точнее, с учителями все было нормально, а с классными руководительницами не везло категорически!

Воспоминание о первой учительнице... Мы сидим в классе старой уютной школы в райцентре в Черниговской области. Колокол, резко открываются двери, в класс заходит женщина очень пенсионного возраста и скрипучим голосом заводит «У дороги чибис, у дороги чибис, он кричит, волнуется, чуда-а-а-к». У нас урок музыки. Об этой учительнице, которую с моей легкой руки мы называли Чибис, я помню немного. Помню, что была она не то чтобы суровая, а какая-то бездушная, будто не человек, а механизм. Помню, что била нас, как она выражалась, «по загривку». Любила тихо подойти сзади, как раз когда ты шепчешь что-то соседу и врезать по затылку так, чтобы ученик лбом парту «поцеловал». Еще помню, когда мы были в средней школе, а она уже не работала, мы ходили ее поздравлять с каким-то праздником. Мы не видели ее год или чуть больше, и вот перед нами бабушка в абсолютном маразме, которая, почти не понимая, что происходит, слушает, как наши активисты читают стихи типа «И Ленин тоже тяжелый свой путь...» Тогда это меня напугало. Кто это, какой-то чужой человек, который лупил нас на уроках?.. Что мы здесь делаем?.. У меня еще есть такое фото на грубой бумаге, которую выдавали всем ученикам «на память». Вверху - Чибис с прической а-ля "мелкая химия", поджатыми губами, будто сейчас даст по загривку, надпись «Учительница первая моя» и внизу - я.

Моя сестра училась у другой учительницы, но очень похожей на мою. И закончив младшие классы, на прощании с учительницей она сказала: «Как я счастлива, что больше не буду у нее учиться!"

Учительница, которая была моей «классной» в старшей школе, уже в Киеве, тоже оставила незабываемые впечатления. Она была уже в возрасте, хронически замужем, любила посмеяться и пофантазировать. Например, рассказывала нам о своем муже (мнимом). То он у нее был моряк, то летчик. На уроки она ходила в домашних тапочках на высоких каблуках. Ей какую-то особую сладость доставляло унижать нас. «Что жопы развесили на стульях! А ты у батареи, вон уже сало плавится. Да я в ваши годы... » или: «А кто вчера целовался возле почты?" У нашей учительницы было хобби - ходить вечером по частному сектору одного из спальных районов Киева (где была наша школа и жило большинство учащихся) и высматривать и вынюхивать у ученических дворов - кто к кому пристает, чья сестра с кем встречается, кто с кем целуется и тому подобное. Чтобы потом на уроке выдать очередную порцию компромата.

Когда наши ребята поехали на ДПЮ (допризывная подготовка юношей), военрук и наша классная руководительница поехали с ними. В каких-то сараях или казармах, где они жили, воспитатели спали на первом этаже, наши ребята - на верхнем. Так учительница каждую ночь пыталась вскарабкаться к ним через люк в потолке для "дружеской беседы", они брали с собой ведро воды, чтобы лить ей на голову, если будет лезть. Доставала она нас очень, пока один из парней, которого она начала оскорблять прямо на уроке, не подошел и не ударил ее по лицу. Дело не получило никакой огласки...

Еще помню, как она декламировала нам стихи Сергея Есенина. Она шаталась туда-сюда на своих тапочках и в прозе собственными домыслами рассказывала нам ««Ти жива ль еще, моя старушка». Это была полная импровизация с кучей деталей, которых в оригинале и близко не было.

Еще помню "химичку", которая на уроках так визжала, что у нас потом закладывало уши. Говорить она, казалось, вообще не могла и новую тему просто кричала.

В школах, где мне приходилось учиться, были и хорошие учителя. Но их почему-то было меньше.

...И вот теперь мой ребенок пошел в школу. Я волновалась, какой учитель ему попадется. И прихожу к выводу, что моя «нефартовость» с учителями, видимо, наследственная. Еще на первой школьной линейке мне вспомнился «чибис». Ну почему, почему нам не попалась молодая, добрая и веселая учительница? Почему только «Чибисы», которые давно на пенсии и должны были бы присматривать за собственными внуками!?

«Чибисы» со всеми своими надоедливыми старческими проблемами, своим раздражением, болезнями и вампиризмом.

Они приходят на работу, чтобы чувствовать себя нужными, получить необходимый энергетический заряд от детей, прочитать мораль родителям. Ну, и копейку какую-то получить, кроме пенсии.

Наша - типичная «звезда»... Именно поэтому она работает в средней школе, а не в лицее либо гимназии. Потому что здесь она с высоты своего статуса «Звезды» отчитывает родителей, а там родители отчитывали бы ее.

Как результат - отличниками у нас становятся дети, которые после каникул бегут к учительнице с криками: «Как я соскучился, как я вас люблю, едва выдержал без вас и без школы». Эти же дети получают лучшие роли на все праздники. Независимо от их способностей, талантов и интеллекта. Других опускают до уровня посредственности. А ребенок думает: зачем стараться, все равно меня не похвалят.

И как в этом случае вести себя родителям? Ссориться со «Звездой»? Так она же на ребенке будет отрываться.

Такие лица работают в школе не потому, что это их призвание, не потому что детей, не потому, что имеют талант педагога. А потому, что там они реализуют свои комплексы, амбиции, желания и потребности. Потребности в эмоциях, потребности в отношениях, потребности в молодой силе и энергии. А материал для этого - наши дети. Эти люди больше берут у детей, чем отдают им. Я в этом убеждена.

Получается, что именно такая важная институция, как начальная школа, которая задает настроение ребенку на все годы учебы, стала у нас чем-то вроде приюта для учителей, которые больше ни на что не годятся...

Антонина Лесич