Цена потери дешевого газа для Украины – $12 миллиардов

День 24 октября 2008 года стал «черной пятницей» для Украины. В этот день с подачи премьер-министра Украины Юлии Тимошенко было подписано соглашение, которое означало двукратное подорожание газа для Украины. Это был договор между «Нефтегазом Украины» и российским «Газпромом» о прямых поставках газа. Это означало, что Тимошенко отказалась от действовавшего до 2028 года контракта с RosUkrEnergo о поставках газа по фиксированной цене 179,5 долларов за тысячу кубометров. Вместо этого, Украина начала закупать газ у «Газпрома» по плавающим ценам, которые иногда превышают 360 долларов за тысячу кубометров. Контракт между нефтегазовыми компаниями Украины и России, который определяет формулу для расчета цены газа в зависимости от изменения стоимости нефти и газойля, был подписан в присутствии премьеров двух стран Юлии Тимошенко и Владимира Путина 19 января 2009 года.

Что выгодней – получать газ по четко определенной и не изменяющейся цене 179,5 долларов за тысячу кубометров до 2028 года (именно до этого времени RosUkrEnergo могла поставлять среднеазиатский газ) или платить цену, которая определяется по формуле и меняется каждый квартал? На основании данных из открытых официальных источников я оценил, как на украинцах отразилось такое изменение цены газа. Результат – ошеломляющий: за два с половиной года мы потеряли 12,2 млрд. долларов!

Из-за газовых контрактов «от Тимошенко» Украина с 1 января 2009 года теряет по 560 тысяч долларов в час.

Украина, как и другие республики бывшего СССР, в значительной степени зависима от газа. В Советском Союзе это сырье было в достаточном количестве, поэтому в большинстве технологических процессов использовался именно газ. Сегодня крупнейшими потребителями газа в Украине являются промышленность и население.

Потребление газа различными потребителями в Украине:

Промышленные предприятия 39,38% Население 36,32% ТКЭ 21,42% Бюджетные организации 2,14%

В последние годы Украина значительно сократила потребление газа. К примеру, в конце 90-х Украина ежегодно потребляла 70-72 млрд. кубометров газа против нынешних 47-54 млрд. кубометров. Из этого объема около 20 млрд. кубометров газа Украина добывает самостоятельно на своей территории. Стоимость этого газа изменялась незначительно.

С 2009 года стоимость импортного газа значительно выросла, что и принесло украинской экономики огромные убытки.

В 2009 году Украина импортировала 33,0 млрд. кубометров газа, в 2010 — 36.5, в первом полугодии 2011 — 27. Если бы Украина получала газ по ценам 2008 года (179.5 долларов за тысячу кубометров), то страна не потеряла бы за последние 2,5 года огромные средства.

В частности, в 2009 году за каждую тысячу кубометров газа Украина, в среднем, переплатила 90 долларов, в 2010 — 86, в 2011 — 160.5. В итоге, сумму прямых затрат в результате расторжения соглашений о поставках среднеазиатского газа можно оценить в 12,26 млрд. долларов. То есть ежемесячно Украина за эти тридцать месяцев теряла, по меньшей мере, 408 млн. долларов — это половина годового бюджета Украины на здравоохранение. Или бюджет на оборону (армию) на 4 месяца.

Тимошенко нет при власти уже два года, а страна продолжает нести убытки со скоростью 13.6 млн. долларов в сутки или 560 тысяч долларов в час. Этих денег хватило бы на то, чтобы выплатить месячную пенсию 20% пенсионеров в стране. Ежесекундно экономика теряла около 470 долларов. За то время, пока вы читаете эту статью – две минуты – Украина уже потеряла 56,5 тысяч долларов!

Эти потери понес бюджет и каждый из нас – покупая продукты питания или оплачивая счета за теплоснабжение. А суммы упущенных выгод вообще не поддаются оценке. Ведь эти 12,26 млрд. долларов могли быть потрачены на строительство или оснащение больниц, увеличение зарплат и пенсий. В конце-концов, нам бы не пришлось платить больше за такое же теплоснабжение или за продукты.

Как мы расплачиваемся за подорожавший газ

Газ является базовым энергоносителем и сырьем для многих отраслей мировой экономики. Природный газ является сырьем для химической отрасли (к примеру, для производства удобрений, пластмасс, полимерных материалов), необходимым источником углерода (к примеру, в металлургии). Очень широко газ применяется как энергоноситель (отопление домов, топливо для автотранспорт и проч). Ввиду доступности природного газа в СССР, все постсоветские страны в большей степени зависимы от этого вида топлива, чем другие страны мира. К примеру, в отраслях, где газ применяется как топливо, многие страны используют электроэнергию или другие энергоносители. К примеру, в большинстве развитых стран мира на металлургических комбинатах используются электрические печи (в Украине – доменные), в теплоснабжении используются электрокотлы.

Украина, как и другие постсоветские страны, очень болезненно реагирует на изменение цены газа. В силу политизации вопроса, создалось впечатление, что газ нужен только металлургам и химикам. Вместе с тем, сфера его применения и влияние его подорожания чрезвычайно широки – изменение цены природного газа чувствует буквально каждый житель Украины.

Ниже приведена таблица с данными о доле газа в себестоимости отдельных продуктов (в порядке убывания).

Продукт Доля газа в себестоимости, % Удобрения 80 Кирпич 60 Тепличные овощи 60 Горячее водоснабжение 50 Цемент 40 Новая недвижимость 27 Крупы (пшеничная, гороховая, гречневая, пшено) 25 Лаки, краски 20 Стекло 20 Сахар 20 Хлеб 17 Металл 15 Мясо, молоко 12

Далее оценим объем средств, которые граждане переплатили в связи с ростом цен на газ. Финансовые потери люди понесли, приобретая продукты и услуги по более высоким ценам – речь идет о продуктах питания, теплоснабжении, горячем водоснабжении и недвижимости.

Так, лишь в 2009-2010 годах украинцы переплатили за потребленные хлебобулочных изделий 1,3 млрд. грн. Ежегодно украинцы потребляют 5,145 млн. тонн хлебобулочных изделий. В 2009 году средняя цена килограмма хлебобулочных изделий выросла в сравнении с 2008 годом на 0,58 грн., в 2010 году в сравнении с 2008 годом – на 0,93 грн. Таким образом, в 2009 году граждане переплатили за хлебобулочные изделия 2,984 млрд. грн., в 2010 году – 4,784 млрд. грн. В сумме – 7,768 млрд. грн. Непосредственно из-за роста цен на газ, который в структуре себестоимости хлебобулочных изделий занимает 17%, переплата украинцев за хлебобулочные изделия составила 1,3 млрд. грн.

Примерно столько же – 1,3 млрд. грн. – украинцы переплатили в 2009-2010 годах за приобретенное мясо. В 2009 году в сравнении с 2008 годом килограмм курятины подорожал на 0,91 грн., в 2010 году в сравнении с 2008 годом – на 1,39 грн. Свинина в 2009 году была дороже на 3,8 грн., в 2010 – на 5,56 грн. Говядина выросла в цене в 2009 года на 2,1 грн. в сравнении с 2008 годом, а в 2010 году она была дороже цены 2008 года на 1,2 грн. Такое подорожание «вынуло» из карманов украинцев 11,1 млрд. гривен. Но непосредственно из-за подорожания газа (он в структуре себестоимости производства составляет около 12%), украинцы заплатили за мясо на 1,33 млрд. грн. больше.

На миллиард гривен больше – 2,41 млрд. грн. – украинцы потеряли, покупая молоко и молочные продукты. Ежегодно в Украине потребляется в разных видах около 9,7-9,8 млн. тонн молока. В 2009 году цена килограмма молока выросла по сравнению с 2008 годом на 0,41 грн., в 2010 году в сравнении с 2008 годом – на 1,64 грн. В итоге, такое подорожание молока для внутреннего рынка вылилось в 20,1 млрд. гривен. С учетом того, что доля газа в структуре себестоимости молока составляет 12%, дополнительные затраты составили 2,41 млрд. грн.

Столько же украинцы переплатили за сахар – 2,45 млрд. грн. При ежегодном потреблении в размере 1,7-1,8 млн. тонн, цена сахара в 2009 году выросла на 1,92 грн., в 2010 году по сравнению с 2008 годом – на 4,96 грн. С учетом того, что в себестоимости сахара газ составляет 20%, переплата в связи с ростом цен топлива составила 2,45 млрд. грн.

Запутанней ситуация с тарифами на отопление и горячим водоснабжением. Несмотря на то, что цены на газ постоянно росли, тарифы оставались стабильными до средины 2010 года. Причина – разницу в размере нескольких миллиардов гривен ежегодно брали на себя теплокоммунэнерго и НАК «Нефтегаз Украины».

Таким образом, по самым скромным подсчетам, подорожание газа привело к дополнительным затратам людей при покупке подорожавших продуктов питания, по меньшей мере, на 7,46 млрд. грн. Если бы цены на продукты питания не регламентировались государством, не проводились «выездные» проверки и проч., рост цен был бы еще большим. Просто часть убытков приняли на себя производители. Аграрии, чтобы вырастить зерновые, сэкономили на удобрениях – вместо 140 кг селитры на гектар внесли 35 кг. Конечно, за такую экономию пришлось заплатить вдвое меньшим урожаем – в Украине собрали 35 центнеров пшеницы с гектара вместо 72 центнеров, как во Франции. Фермеры, чтобы сэкономить, давали скоту больше стимуляторов роста и экономили на комбикормах, а молоко разбавляли водой. Супермаркеты, чтобы удержаться на плаву, обманывают покупателей и простроченные товары выдают за свежие.

Все эти производители и другие фирмы, а по большому счету, их сотрудники, которым повышают зарплату не такими темпами, как можно было бы, платят за подорожание газа. Они уже взяли на себя остальные 11 млрд. долларов убытков. Эти деньги мы недополучили в виде более высокой зарплаты или пенсии, потому что государству нужно до 7-го числа каждого месяца заплатить 600-700 миллионов долларов за газ.

Также никто не считал сколько Украина не получила контрактов на поставку продукцию заграницу – там ее опережают другие страны.

Ситуация, происходящая с поставками газа в Украину, напоминает популярный в начале 90-х способ бандитов обманывать людей на рынках и вокзалах. Суть игры «Кошелек лоха», организованной бандами, была проста – двум случайным прохожим предлагали бесплатно сыграть в лотерею. При этом один из двух игроков был «своим». Ведущая предлагала вытянуть из мешка билет и стереть наклейку. Оказывалось, что случайный прохожий выигрывал какой-то ценный приз – дефицитный в то время телевизор или холодильник. Однако второй, «свой» участник также выигрывал этот же приз. Но победитель должен быть один, и ведущая устраивала аукцион. Его выигрывал тот, кто предложит больше денег. Нужно было повышать ставку соперника в два раза, и выигрывал тот, у кого раньше заканчивались деньги. Все ставки получал победитель. У банды, в отличие от случайных прохожих, деньги не заканчивались никогда – им постоянно подносили сумки с купюрами.

Сейчас Украина и каждый из нас, не подозревая, оказались втянутыми в такую же игру - «газовый кошелек». Нам под видом выигрыша преподнесли устранение компании, поставляющей дешевый среднеазиатский газ. Но из-за этой «победы» каждый украинец уже потерял по две тысячи гривен, переплачивая за товары, которые выросли в цене из-за подорожавшего газа. Сколько придется заплатить еще в этой игре на деньги без возможности выигрыша и ее прекращения – мы не знаем. Но очевидно одно – инициатор «газового кошелька» уже умыла руки.

Сергей Петров