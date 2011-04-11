Хоть один человек поверил в “реформу” Администрации Президента?

Поздравляю, мы стали свидетелями очередной «административной реформы». И не суть важно, что система государственного управления в Украине, как была так и остается, очень неэффективной, дорогой, обременительной, клановой и насквозь коррумпированной. Зато есть повод объявить о создании, усовершенствовании, оптимизации и улучшении...

В этот раз Президент Виктор Янукович решил реформировать собственную небесную канцелярию и поувольнял замов в администрации. Поувольнял и махом переназначил их на новосозданные должности, которые ввел тем же указом, советников - начальников главных управлений.

Примечательно, что эта «реформа» опять подавалась Администрацией Президента как нечто эпохальное на пути в светлое будущее. Хотя, на деле, банальный передел функций внутри аппарата и некоторое возвышение главы АП.

Показательно, что в связи с отсутствием какого-либо содержательного наполнения этой реформой, ее комментирование свелось к обсуждению, чем будет заниматься Анна Герман и кто на каком расстоянии теперь находится от Виктора Януковича. При этом все сходятся в мнении - какой молодец Сергей Левочкин, который так умело провел кабинетную интригу.

И вот в этом как раз и заключается горькая правда и первый парадокс. Не стоит называть реформой обычную позиционную борьбу за доступ к первому телу. Потому что если не брать во внимание фактор Герман, то «реформа» задела исключительно принтеры в Администрации Президента.

На вывесках тех же кабинетов тех же чиновников АП подправили несколько слов, не задевая имен и фамилий. Те же кабинеты, те же автомобили, те же полномочия.

Куда интереснее выглядит “сокращение”. Согласно указу “Некоторые вопросы администрации Президента Украины”, предельная численность сотрудников АП... возрастет с 424 до 514 человек, а количество главных управлений с 11 - до 15.

И такие сокращения, которые почему-то приводят к увеличению, уже стали традицией нынешней власти. В прошлом году реформировали, то есть сокращали, систему центральных органов власти. В итоге получили рост на 47%: было 49 органов власти стало 72.

Или еще пример. Например, правительство в разгар кризиса решило ввести режим экономии и даже прибегло к секвестру бюджетных расходов. В итоге в бюджете 2010 года затраты на его содержание выросли в среднем на 20%. Расходы на Президента и его администрации в бюджете 2010 года увеличены на 28,6%, а в бюджете 2011 года - еще на 40,9%.

Два улучшения и сокращения за один год. Может, достаточно?

Что касается Кабинета Министров - в 2010 году рост расходов достиг 11,7%, Верховной Рады - 18,2%.

В бюджете 2011 года затраты Генпрокуратуры увеличены на 77,8%, Верховной Рады - на 18%.

И это при том, что одним из самых эффективных мер по борьбе с экономическим кризисом признано как раз сокращение административных расходов. Это основной рецепт оздоровления экономик Греции, Испании, Италии, Португалии, Ирландии и других государств ЕС и мира.

Между тем, без концентрации ограниченных ресурсов государства на стратегических для развития страны направлениях «реформы» остаются макулатурой.

Сейчас чиновники, по сути, не в состоянии выполнять свои функции. Они в первую очередь заняты тем, что продают свои подписи в розницу за деньги. А те из них, кто мыслит масштабно, моделируют собственный бизнес под полученные властные портфели.

Без радикального сокращения государственного аппарата, а также, что гораздо важнее, без радикального сокращения функций этого аппарата, сокращения места для государственного регулирования в современном конкурентном мире двигаться вперед будет чрезвычайно тяжело. О повышении эффективности и реальной борьбе с коррупцией я вообще промолчу, чтобы не говорили, что слишком многого хочу.

В то время, как трудовые и материальные ресурсы Украины дают ей конкурентное преимущество, качество государственного управления полностью нивелирует это преимущество и, наоборот, провоцирует неконкурентоспособность Украины.

Если в ходе административной реформы какое-то количество чиновников, возможно, где-то и сокращается, то «взяткоемкость» должностей от этого только растет.

Президент уже полгода «требует» отмены техосмотра транспортных средств от МВД. А воз и ныне там.

Президент заявляет, что будет добиваться дерегуляции экономической деятельности. А в это время принимается Налоговый кодекс, вводящий дополнительную абсурдную отчетность.

Президент говорит о прозрачности и борьбе с коррупционными схемами, а в это время провластное большинство проталкивает закон о государственных закупках, который еще больше усиливает взяточничество в этой сфере.

Так чего стоят все эти слова? Мир же не слеп.

Германия называет высокий уровень коррупции в Украине основной причиной своего нежелания отзывать протест против применения в отношениях с Украиной Гаагской конвенции 1961 года. «У Германии нет уверенности, что вопросы легализации официальных документов в Украине отделены от такого фактора, как коррупция», - заявил посол этой страны.

Как отметил посол Франции в Украине, у французского бизнеса сохранился интерес к Украине, но "уже почти не осталось сил терпеть коррупцию". Индексы свидетельствуют об ухудшении инвестиционного климата в 2010 году.

Представитель Европейского Союза в Украине Жозе Мануель Пинту Тейшейра заявил, что инфраструктурные проекты в Украине стоят вдвое дороже, чем “в любой стране ЕС”.

Приблизительно то же недавно говорили и послы США и Канады.

А первый вице-премьер Андрей Клюев почему-то заявляет, что в Украине сложился самый благоприятный инвестиционный климат за все годы независимости. Допускаю, что Андрей Клюев даже фамилии сможет назвать тех, кто почувствовал это улучшение.

Без реальной борьбы с коррупцией никакая административная реформа ничего не дает. Даже если сократить большую часть чиновников, но оставить те же расходы на власть, те же фукции и взятки, которые есть сегодня, то ситуация для граждан и бизнеса никак не улучшится. Лишь появится несколько сот тысяч безработных чиновников и их родственников, которым еще и нужно будет платить бюджетные деньги по безработице. Но «взяткоемкость» экономики никак не уменьшится.

На самом деле, сейчас в стране под маркой административной реформы происходит передел госучреждений между разноподчиненными группами в интересах разных лоббистских групп. Внутривидовая борьба за ограниченный бюджетный ресурс...

В первую очередь, нужно отталкиваться от того числа функций, которые государство реально может профинансировать. Есть ключевые для жизнеспособности страны функции - «оборона», «здравоохранение», «образование». Остальные должны быть кардинально ужаты.

Можно называть это либерализмом. Но, как доказано опытом, другого пути для успеха нет. Свободная частная инициатива - лучший мотор успеха страны. А если у государства есть средства и компетентность, и онр еще и поддерживает эту инициативу, тогда можно ожидать такого результата, как в Сингапуре, где только что побывал Президент Янукович. В прошлом году экономика этой страны выросла на 14,7%.

Андрей Пышный, Киев