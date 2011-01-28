Несколько предложений Азарову: как сделать так, чтобы было не слишком больно

Виктор Янукович 27 января из Давоса предупредилукраинцев, что «будет больно»… 21 раз. Мол, власть начинает именно такое число реформ «разных видов жизнедеятельности страны», а «начало любых реформ всегда болезненно». Однако потом должно быть лучше: президент пообещал, что все эти болезненные для народа процедуры «направлены на улучшение уровня жизни и подъем экономики».

Судя по тому, что говорилось днем ранее на совещании у премьера Николая Азарова, в числе этих 21 болезненных для страны ударов будет и пенсионная реформа. По крайней мере, вице-премьер Сергей Тигипко (он же министр социальной политики) проинформировал шефао ходе некоего «общественного обсуждения положений пенсионной реформы».

Где именно и как идет это самое обсуждение – непонятно. Но раз уж есть возможность поговорить о наболевшем, вернее, если верить президенту, о болезненном, - давайте. Страна у нас демократическая, каждый имеет право возмущаться и жаловаться. Другой вопрос, что с этого толку… Но не будем о грустном.

Пенсии – одна из наиболее популярных в Украине тем для нецензурных высказываний. Это даже если забыть о наших привилегированных пенсионерах, которые получают не то 60 (в версии президента), не то не более 50 (как утверждают в Пенсионном фонде) тысяч гривен в месяц, что не может не раздражать основную массу пенсионеров, вынужденных существовать на суммы, близкие к «средней по стране пенсии».

Итак, «средняя температура по больнице» для пенсионной Украины в 2010 году составляла примерно тысячу гривен – деньги не такие уж и маленькие, но это если рассуждать абстрактно, то есть если забыть про бешенный рост цен на все продукты, в том числе и на продукты первой необходимости.

На вопрос - «А есть ли реальная необходимость в повышении пенсий?» - большинство украинцев, не задумываясь, ответит: да, безусловно, есть. Однако в виду того, что в Украине пока что работает так называемая солидарная система, которая подразумевает, что работающее поколение обеспечивает жизнь пенсионеров, единственная возможность увеличить данную сумму – это повысить процент отчислений с зарплаты. Далее мы обязательно получим возмущение со стороны работающего населения, которое лишний раз выворачивать карманы не хочет – и это вполне логично.

Более того, можно смело утверждать, что дальше будет только хуже – если сегодня каждый работающий человек «тянет» за свой счет двоих-троих пенсионеров, то через пять лет ему придется уже работать за семерых просто потому, что рождаемость в стране неуклонно падает, а количество пенсионеров – возрастает.

В конце этой цепочки размышлений мы неминуемо упираемся в необходимость проведения пенсионной реформы, которая, собственно, и призвана исправить положение – среди прочего она подразумевает введение системы индивидуального накопления пенсий.

Фактически человек на протяжении «трудоспособной жизни» откладывает на свою пенсию. Столько, сколько укажет государство – наверное, должен существовать некий гарантированный минимум. А сверх того – сколько считает нужным. Ну, это для особо озабоченных вопросом, «есть ли жизнь на пенсии».

Система работает по принципу долгосрочного депозита, разве что проценты не выплачиваются (хотя по идее должен бы возникнуть вопрос: а почему нет?), она проста в использовании и весьма практична, но есть одно большое «но» - ее довольно тяжело запустить...

Варианты внедрения данной схемы возможны разные. Самый простой и очевидный – это, конечно, заставить ныне работающих украинцев оплачивать содержание нынешних пенсионеров, а в придачу к этому еще и начинать откладывать на собственную старость. Да плюс еще оплата собственно разработки, организации и проведения пенсионной реформы – ну не бывает у нас ничего бесплатного, даже из той серии, что «для людей».

То есть фактически мы приходим к необходимости повышения налоговой ставки. С одной стороны, вариант не самый плохой. Рассматривая это с точки зрения теории, прописанной в учебниках экономических вузов, повышение налогов приведет к сдерживанию рыночной конъюнктуры, а это, в свою очередь, стабилизирует цены, чего нам сейчас ох как не хватает. С другой стороны, в результате повышения налогов неминуемо получим такое возмущение со стороны граждан, что лучше даже не пытаться понять, за счет чего нынешняя власть может надеяться выиграть очередные выборы, какими бы они ни были. Ну а с третьей – классические экономические решения, пардон, неприменимы к нашей стране, потому как большой вопрос: какой процент из выделенных по «целевому назначению» денег таки дойдет до «места назначения».

Интересным вариантом решения проблемы было бы перераспределение налогового давления. Вот, например: подоходный налог с физических лиц в Украине составляет 15%, а выплаты в пенсионный фонд – 2%. Что если «перекинуть», скажем, три процента на выплаты в Пенсионный фонд, и таким образом получить соотношение 12 на 5?

Два процента все так же будут идти на обеспечение людей пенсионного возраста, а три – будут откладываться себе на светлое будущее. Учитывая, что подоходный налог высчитывается с зарплаты уже после того, как от нее отняли отчисления во все социальные фонды, выйдет совсем ненамного дороже в пересчете на один «среднеукраинский» карман. Фактически общий процент, который необходимо платить с зарплаты в пользу государства, останется примерно на том же уровне.

Еще более рациональным будет решение не просто хранить эти 3% под матрасом, чтобы в старости было на что хлебушка купить, но аккумулировать эти средства со всех работающих и инвестировать их в дело, с которого можно получить хорошую отдачу.

Позднее, когда проект начнет приносить плоды, эту самую отдачу направить именно на выплату части пенсий «армии» пенсионеров, которая наберется на тот момент. Когда подобная система приживется, можно будет смело «перекидывать» проценты обратно на подоходный налог. Как минимум, их часть, поскольку мы получим реальную возможность выплачивать часть пенсий за счет дохода от инвестиций, то есть фактически не залезая в карман работающему населению.

Этот вариант кажется несколько идеалистичным, поскольку, во-первых, подобный прибыльный проект надо еще найти, во-вторых: надо заставить его работать и приносить деньги и, в-третьих, повторюсь, неизвестно, сколько денег все-таки дойдет до «конечного пользователя».

Если же оставить временно в покое карманы нашего несчастного трудоспособного населения и на радость ему же попробовать потрясти портмоне представителей власти...

Однако стоит сказать, что, несмотря на всю привлекательность данного варианта, он – самый худший из всех возможных. Предположим, на протяжении нескольких лет при составлении госбюджета Украины статья «на пенсионные выплаты» будет регулярно прописываться не за счет повышения налогов, а за счет попыток наскрести эти деньги, изымая их же из статей на обеспечение державного аппарата.

Можно заранее предсказать, что именно там, то есть в расходных статьях на госаппарат, как выяснится в процессе пользования главного финансового плана страны, деньги окажутся нужнее всего. Их начнут перетаскивать с других статей, что в конечном итоге приведет очередному витку любимой украинской национальной забавы: чиновники побегут с протянутой рукой в международные организации просить кредиты, выплачивать которые предстоит за счет, дай Боже, не только нынешнего, а то и будущих поколений. НБУ примется штамповать эмиссионные деньги (явные или скрытые – в виде ничем не подтвержденных, но обязательных к выкупу госбанками облигаций внутреннего займа). Дыра в бюджете разрастется до неимоверных размеров, после чего деньги начнут печатать с удвоенным энтузиазмом. Все это действо непременно приведет к очередному витку инфляции, там и повышение цен недалеко – и дальше по списку, это мы уже проходили.

Чем повторно переживать подобные вещи, легче уж сразу взвинтить отчисления в пенсионный фонд с 2% до 6% - и то легче получится.

Спору нет, проведение реформ требует денег. Да и особого выбора у нас нет, учитывая, что нынешняя система уже на грани издыхания. Так что или все резко затянут пояса и, сцепив зубы, будут страдать за народ сегодня, или пенсионная реформа так и останется на бумаге, но тогда последствия разгребать придется завтра. И никто не сказал, что это будет приятнее.

Естественно, идеалистов среди граждан, живущих в нашей стране, не осталось. И никому не надо объяснять, что «комфортные реформы», насколько они вообще могут быть комфортными, когда правительство будет пытаться максимально смягчить для населения неизбежную «отдачу», нам не светят в ближайшие несколько десятков лет. Однако есть одна просьба персонально к господину Азарову и членам его кабинета: если вам не жаль народ в целом, то пожалейте хоть истрепанные нервы студентов экономических вузов. Из классовой, так сказать, солидарности. Нам до чертиков надоело записывать в лекционную тетрадь два отдельных пункта: общая теория (как оно должно быть) и типа «все то же самое», только как оно есть в Украине. Ей богу, уже все мозги поломали в попытках увязать логические, порой очевидные, решения проблемы, с тем, что день за днем творится в родной державе!

Ну, можно же хоть раз дать Украине проект реформы, который не будет выглядеть наглядным пособием, «как делать не надо»…

Ольга Перегуда