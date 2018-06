Херст инкрустировал бриллиантами череп новорожденного

Дэмиен Херст (Damien Hirst) инкрустировал череп новорожденного младенца восемью тысячами белых и розовых бриллиантов и назвал эту работу "Бога ради" (For Heaven`s Sake), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Daily Telegraph.

В 2007 году Херст, у которого смерть является центральной темой всего творчества, уже предъявлял публике один бриллиантовый череп - правда, взрослого человека. Произведение, названное "За любовь Господа" (For the Love of God) и украшенное 8601 бриллиантом, было оценено в 100 миллионов долларов. В настоящий момент оно принадлежит консорциуму инвесторов, куда входят сам Херст, его менеджер Фрэнк Данфи и украинский меценат Виктор Пинчук.

Пределы Лондона бриллиантовый череп впервые покинул в декабре прошлого года: до того ни один музей мира не смог покрыть стоимость его страховки.

Премьера черепа "Бога ради" состоится 18 января в Гонконге, в азиатском филиале галереи Ларри Гагосяна. Стоимость страховки, равно как и стоимость материалов, пока держатся в секрете. Известно лишь, что драгоценные камни предоставлены поставщиками британского королевского двора, ювелирами Bentley & Skinner, а череп входил в купленную художником коллекцию кунсткамеры XIX века.

Херст утверждает, что идея инкрустировать человеческие черепа пришла ему под влиянием искусства древних ацтеков. "Для меня это способ восславить противостояние смерти. Когда смотришь на череп, ты думаешь, что это символ конца, но если конец так прекрасен, то он внушает надежду".