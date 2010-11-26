Безвизовый режим – это не просто свобода передвижения, но и контроль за коррупцией

В последние дни произошли два важных внешнеполитические события. Во-первых, Лиссабонский саммит НАТО (а также встреча на высшем уровне НАТО – Российская Федерация). Украинский президент, чуть ли не первый раз за всю историю украинской внешней политики, решил не принимать участия в НАТОвском мероприятии такого уровня. Во-вторых, 22 ноября в Брюсселе состоялся саммит Украина – ЕС, в котором президент Украины участие принял и который, наконец, принес Украине долгожданные достижения.

Какое же значение имеют эти два события для Украины и одинаково ли они значимы?..

Саммит Украина – ЕС в Брюсселе стал кульминацией усилий украинской оппозиции по концентрации международной критики в адрес Украины. Чуть ли не ежедневно перед саммитом слышались заявления оппозиционных политиков о необходимости давления на руководство Украины по вопросам демократизации и свободы слова. Некоторые даже договорился чуть ли не до призывов изолировать Украину от Европы. Тональность критически настроенных политиков и заявления европейских лоббистов украинской оппозиции изображали ситуацию в Украине лишь двумя цветами – черным и очень черным. Но, несмотря на это, Брюссельский саммит все же имел позитивный и далеко не рядовой результат. Украина наконец получила свет в конце казалось бы бесконечного визового туннеля – План действий по введению безвизового режима с ЕС. Пока еще не вполне понятно – это такой же путь, который прошли наши западные соседи и балканские страны, или Украину в очередной раз пустят по значительно более долгому кругу, заставив сдавать те же экзамены по два-три раза. Но факт остается фактом: ни одна украинская власть не заходила так далеко в отношениях с ЕС, как это сделало нынешнее руководство Украины, а Украина и ЕС наконец на практике приблизились друг к другу.

Понятно и другое. Европа значительно изменилась, а Украина предстала перед перспективой кардинальных преобразований, глубину которых еще не каждый осознает. Если действительно слова президента Украины о выполнении всех законодательных требований к введению безвизового режима будут выполнены за полгода, то безвизовый режим к 2012-му или пусть даже к 2013 году станет реальностью. А это не просто пересечение границы без визовой наклейки в паспорте. Это «мультипликатор» целого комплекса реформ.

Это реформа государственной миграционной политики. Мы получим единый миграционный гражданский орган, который сможет не только следить за пересечением иностранцами украинских границ, но и обеспечивать соблюдение прав человека на нашей территории, защиту прав украинцев за рубежом и тому подобное.

Это качественно другой уровень борьбы с коррупцией в милицейской, таможенной, пограничной сфере. Причем будут следить за борьбой с коррупцией не наши, а европейские чиновники.

Это другой уровень соблюдения европейских стандартов защиты прав человека.

Безвизовый режим с ЕС потребует абсолютно другого качества работы правоохранительной системы как в целом, так и на уровне ее отдельных составляющих. Недавно парламент в контексте введения безвизового режима с ЕС принял комплекс мер по защите персональных данных граждан, что имеет исключительное значение в контексте внедрения биометрических паспортов. Ратифицирована Конвенция СЕ о противодействии торговли людьми. Приняты важные документы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а спецслужбы провели ряд блестящих операций по изъятию огромных партий наркотических веществ. Наконец будет введено интегрированное управление украинскими границами, которые под давлением ЕС наконец перестанут напоминать добрый швейцарский сыр с большими дырами.

План действий относительно безвизового режима – это лишь один маленький пример тех реформ, которые нам предстоят в других отраслях, регулируемых соглашением об ассоциации. И это не только сфера торговли или внешней политики. Это и окружающая среда, потребительские стандарты, правила государственных закупок, качество системы государственного управления. Это если не все, то по крайней мере ключевые системные реформы, позволяющие, наконец, запустить в государстве перемены, которых общество ждет уже двадцать лет.

На эффективном выполнении всех этих требований, а не на формировании «украинофобии» у европейцев должна бы сосредоточиться и украинская оппозиция. Вынесение наших внутриполитических ссор на европейские площадки, и подыгрывание таким образом украиноскептикам – это лучший предлог нашим недоброжелателям сказать – ну вот, разве эта нация, разве эти люди заслуживают того, чтобы сидеть с нами за одним столом или даже ездить к нам без виз?..

Правильно ли сделал Виктор Янукович, проигнорировав саммит НАТО в Лиссабоне? Думаю, не совсем.

НАТО сегодня – это не НАТО прежних десятилетий, которое было основным форматом обеспечения европейской безопасности. Сегодня это машина без дороги и без водителя, танк, война которого закончилась двадцать лет назад, а будущие войны – энергетические, информационные или валютные – будут происходить в совершенно других измерениях. Но, по моему мнению, Виктору Януковичу следовало поехать в Лиссабон, хотя бы для того, чтобы продемонстрировать, что украинский лидер остается равным среди руководителей евроатлантического пространства.

Но если игнорирование Лиссабона произошло для того, чтобы состоялся Брюссель, то мы можем лишь поддержать такой выбор.

Александр Фельдман, народный депутат Украины