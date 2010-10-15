Стратегическая государственная собственность через теневой передел достанется Кремлю?

Власть выписала условия приватизации Укртелекома таким образом, чтобы участие в конкурсе смогли принимать лишь российские компании, и, возможно, Рината Ахметова.

«К приватизации не могут быть допущены компании, где государственная доля превышает 25%. Эта позиция мне кажется логичной. Стоимость компании не лежит исключительно в экономической плоскости. Это стратегическое предприятие, где сосредоточены коммуникации, которые имеют военный и специальный характер», - заявил глава Администрации президента Сергей Левочкин, обосновавая отсечение западных компаний. При этом власть делает вид, что не знает, что крупными «частными» компаниями в России в действительности руководит Кремль. И допустить их к украинским «коммуникациям, которые имеют военный и специальный характер», - это все равно что допустить туда Кремль.

Еще во время инвестиционного форума "Россия зовет!", организованного дочерней структурой российского государственного банка ВТБ, вице-премьер-министр Сергей Тигипко, заявил, что правительство Украины намерено продолжить приватизацию «очень хорошими темпами», что касается, в частности, и Укртелекома, и что у Украины есть «долг перед инвесторами».

Примечательно, что Укртелеком в быстром темпе был выставлен на продажу после встречи Януковича и Азарова с Медведевым и Путиным. Банк ВТБ уже предоставил правительству Украины кредит в 2 миллиарда долларов, с возвратом максимум через 2 года. Причем каждые полгода стороны имеют право устанавливать новую процентную ставку. Вероятно, что непрозрачный и фактически безконкурсная продажа Уктелекома входит в пакет договоренностей с руководством России.

С очень большой вероятностью можно прогнозировать, что правительство собирается продать Укртелеком по теневой схеме. Об этом, в частности, свидетельствует и тот факт, что в канун объявленной правительством приватизации Укртелекома, оператор остался без лицензии на международную и междугородную связь. Если деятельность оператора будет признана незаконной, то все его доходы могут быть изъяты в бюджет.

Работа без лицензий закономерно отпугивает потенциальных прозрачных инвесторов, которым намекают, что они лицензии могут и не дождаться, даже если выиграют конкурс. А будут принимать участие в конкурсе те, кто уже «договорился» с властью. Условия конкурса выписаны таким образом, что свободного конкурса как такового не будет. Что создает возможности для пересмотра его результатов в будущем. А кроме того, благодаря этим рискам, снижает цену на предприятие уже сегодня.

Например, стартовая цена Укртелекома запланирована на уровне 10,5 миллиардов гривен. Хотя еще в конце 2008 года его стартовая цена планировалась на уровне 25 миллиардов. В то же время даже приватизация Укртелекома, которая осуществляется по заведомо низким ценам в разгар кризиса, не решит вопросов бюджета.

Вопрос: чем правительство будет торговать дальше?

Между тем Индекс инвестиционной привлекательности, обнародованный, Европейской ассоциацией (EBA) бизнеса, показал ухудшение оценок бизнесом инвестиционного климата в Украине. По последнему рейтингу мировой конкурентоспособности, составленному Всемирным экономическим форумом, Украина ухудшила за год свою позицию на 7 пунктов.

Недавно посол Германии заявил, что Украина «хочет инвестиций, но не хочет видеть инвесторов». На недипломатическом языке это означает предположение, что власть хочет подоить инвесторов в свой карман. Руководитель представительства Еврокомиссии в Украине в глаза власти констатировал простой факт: что инфраструктурные проекты в Украине стоят по меньшей мере вдвое дороже, чем где угодно в Европе. Проще говоря такое утверждение означает: надо меньше красть.

А власть между тем отчитывается о «самом лучшем инвестиционном климате» в Украине.

Александр Палий, политолог, кандидат политических наук