Как в государственной конторе меня обозвали жуликом и пригрозили тюрьмой

Место действия: Отдел гражданства, паспортной и миграционной службы Днепровского района г. Киева.

Действующие лица: Гайдамака Наталия Анатольевна, Старший инспектор по вопросам гражданства, Я (Тимур Цинцадзе, уроженец г. Киева, гражданин Украины), Моя жена (Вера, родилась в Черниговской области, гражданка Украины).

Коллизия: получение проездного документа ребенка.

Около месяца назад вынужден был посетить Отдел гражданства с целью получения проездного документа ребенка для поездок за границу. В добавок к означенным в правилах документам - свидетельство о рождении ребенка, паспорта родителей, нотариальное свидетельство, что родители не возражают против получения проездного документа (зачем? при наличии-то паспортов), прописка ребенка (зачем?), - почему-то необходимо заверить все это 1) подписью начальника Отдела, 2) подписью инспектора по вопросам гражданства.

Передаю разговор с вышеозначенным инспектором, к которому меня направил начальник:

Инспектор Гайдамака. Я не могу поставить подпись на разрешении, потому что вы не гражданин Украины.

Я. Вот мой паспорт, там написано, что я гражданин.

Инспектор Гайдамака. Паспорт выдан 2001 году, а гражданином считается тот, кто проживал на Украине в 1991 году. Вот принесите форму номер 16 из жека - что были тогда прописаны, тогда все будет хорошо.

(Для справки: я уроженец города Киева, был временно выписан с 1988-го по 1992 год для учебы в Российской Фдерации, оба родителя - граждане Украины).

Я. Собственно, причем тут я? Мне нужно проездной документ ребенка. Вот его свидетельство о рождении. Он родился в Украине в 2003 году.

Инспектор Гайдамака. А где тут написано, что он гражданин? А? (в голосе Инспектора звучит торжество) Будет форма - будет и песня. Я отправлю запрос в жек.

Я сдаю документы и ухожу.

Через две недели. Я и моя жена пришли забирать проездной документ. Документ мне не отдают, говорят, нет подписи Инспектора. Далее - встреча с Инспектором номер два.

Инспектор Гайдамака (размахивая справкой из жека). Вы меня обманули, вы не были на Украине в 1991 году, вы жулик я сейчас отберу у вас паспорт, и сядете в тюрьму.

Я. Вы наверное плохо владеете предметом. (Начинаю цитировать закон о гражданстве, статьи 6 и 7). Из всего вышеприведенного - я гражданин по нескольким пунктам (место рождения, гражданство родителей и т.д.). Это кроме того, что я фактически являюсь гражданином Украины.

Инспектор Гайдамака. Нечего мне тут законами козырять, я их лучше знаю. Вот смотрите. (Демонстрирует мне папку, где содержится закон о гражданстве и пухлая, растрепанная внутренняя инструкция по трактованию закона со склеенными страницами и многочисленными выделенными цветным маркером местами). По моим инструкциям, вы непонятно кто. Но могу пойти вам навстречу, если ваша жена ВДРУГ окажется гражданкой Украины, пусть покажет паспорт.

Инспектор Гайдамака (придирчиво рассматривает паспорт жены). Она тоже не гражданин Украины, у нее паспорт выдан 1995 году.

Жена. Мне только в 1995 году исполнилось 16 лет.

Инспектор Гайдамака (торжествующе). Ага! У вас день рожденья в октябре, а паспорт получили через три месяца, тут явное мошенничество.

Понимая, что переговоры зашли в тупик, прошу Инспектора написать все эти бредовые претензии письменно, рассчитывая на досуге заняться сутяжничеством. Инспектор Гайдамака не переставая орать (весь разговор проходит на повышенных тонах) заявляет слудующее: "Идите погуляйте, я тут кое-что выясню".

Через десять минут Инспектор Гайдамака сообщает что выяснила (подтвердила) гражданство жены по бухгалтерской книге, позвонив для этого в жек, при этом подчеркивая, что звонила со своего мобильного телефона (большая, похоже, честь для меня как для изменника Родины). Соответственно, все вдруг волшебно наладилось, и все остались целы и довольны.

Вот так, благодаря бухгалтерам, моя жена «получила» украинское гражданство, ребенок - проездной документ. Правда, я так и остался мошенником.

От себя добавлю, что в течении последнего месяца вынужден был посетить множество госконтор, и большего бардака, чем в Отделе гражданства, паспортной и миграционной службы Днепровского района г. Киева, я нигде не видел. В частности, там сделали неправильную транслитерацию имени моей дочери латинскими буквами, а когда я пытался на это указать, ссылаясь на соответствующее распоряжение Кабинета министров, мне просто рассмеялись в лицо. Или, например, длительные совещания у начальника, проводимые для всего состава Отдела во время приема посетителей.

Может, вся проблема в том, что я принципиально не даю взяток?

Тимур Цинцадзе