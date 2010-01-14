О ценности самостоятельного мышления в эпоху лицемерия

Вчера поймал себя на мысли, что не помню, когда в последний раз Ющенко критиковал Януковича. Это открытие обеспокоило, учитывая не слишком оптимистичную дилемму: или у меня уже развился склероз, или в высших эшелонах этой страны что-то творится с честью и совестью. Об уме уж и не упоминаю.

К счастью, подозрения насчет склероза развеялись, потому что выяснилось, что никто из знакомых экспертов без помощи Интернета не смог с уверенностью ответить на мой вопрос. Большинство называло период, когда был объявлен роспуск Верховной Рады прошлого созыва, тогда Ющенко обвинил Януковича в попытках скупить необходимую для конституционного большинства часть депутатов.

Впрочем, все согласились, что сам факт трудностей с ответом на такой вопрос достаточно симптоматичен и показателен. Создается впечатление, будто принципиальное мировоззренческое противостояние между этими политическими персонажами во времена Оранжевой революции осталось даже не в прошлой пятилетке, а в прошлой жизни.

Не меньший вызов элементарным нормам логики и здравого смысла - разглагольствование Ющенко о «мусорниках», на которых он в 2004 году якобы понаходил своих соратников, позволив им сначала «стать у него за спиной на Майдане», а затем и получить должности в органах власти.

В действительности же каждый, кого еще не разбил паралич амнезии, под присягой подтвердит, что все было чуть ли не с точностью наоборот: если бы не эти люди, то 2004 год Виктор Андреевич провел бы не в фееричных поездках по Украине...

С формальной точки зрения Ющенко не солгал: его окружение на Майдане действительно стояло у него за спиной. Но он предусмотрительно промолчал о главном: друзья и единомышленники стояли за спиной в первую очередь потому, чтобы поддержать его за локти, помочь ему овладеть собой и вымолвить хоть несколько ободряющих фраз сотням тысяч людей на Майдане, которые узнали об экстатическом объявлении Киваловым победы Януковича.

Если бы в ту ночь кто-то решился сделать предположение, что впоследствии Кивалов будет награжден Президентом Ющенко, а Тимошенко, которая чуть ли не собственноручно удержала Майдан от разочарования, окажется в наибольшей опале, то неосторожного шутника отправили бы в сумасшедший дом.

У меня перед глазами едва ли не самый драматичный за всю историю партии «Батьківщина» съезд 2004 года, который определялся с кандидатом в президенты. В фойе и актовом зале гостиницы «Турист» близ станции метро «Левобережная» царила возвышенная атмосфера начала чего-то беспрецедентного, неповторимого, эпического. Правда, эпитеты, которые изображают такую перспективу, связывались отнюдь не с Ющенко, а с Тимошенко. А она вышла к трибуне и, тщательно подбирая слова, поблагодарила за поддержку и сказала, что единственный для демократических сил способ преодолеть кандидата от власти – это немедленно объединить усилия, иначе преимущество Януковича по результатам первого тура окажется настолько деморализующим, что рассчитывать на победу во втором туре не приходится.

Впрочем, самым сложным для объяснения был выбор в пользу Ющенко. Напомню, что электоральная поддержка обоих кандидатов от демократических сил за полгода до президентских выборов-2004 была практически одинакова – по крайней мере преимущество одного над другим колебалось в пределах социологической погрешности. А поскольку харизма и евангельская энергетика Тимошенко имела несравненно высшие показатели, то – вполне естественно – все ожидали, что уступить первое место в списке демократических выдвиженцев должен Ющенко.

Мне точно не известны перипетии, которые тогда склонили Тимошенко к поддержке Ющенко. Допускаю, что речь шла не только о должности премьер-министра, но и о поддержке Виктором Андреевичем Юлии Владимировны на следующих президентских выборах. Впоследствии такой схемой воспользовалась Россия, а Украина в лице Ющенко – по печальной традиции – в который раз решила не искать легких путей.

С легкой руки» Виктора Андреевича мы имеем дело не только с печальной традицией, но и с печальной иронией исторической судьбы: сейчас демократические силы Украины находятся в той же точке консолидационного отсчета, что и в мае – июле 2004 года. И дело даже не в том, что пять с половиной лет – коту под хвост, а в том, что Ющенко сделал и продолжает делать все для того, чтобы такое объединение не состоялось.

Нет, формально он не против объединение демократов, но с двумя симптоматичными оговорками: во-первых, стержнем объединения должен быть опять таки он и только он, а во-вторых, Виктор Андреевич с характерным для себя «демократизмом» Калигулы категорически отрицает право Тимошенко относиться к демократическому спектру украинской политики.

В голосе руководства Секретариата Президента еще звучат нотки напряженной бодрости – мол, Ющенко способен не только во второй тур выйти, но и в целом победить в гонке. Такие реплики следует воспринимать снисходительно, с пониманием: подчиненные Ющенко просто обязаны быть «профессиональными оптимистами» – это компенсирует недостаток дипломов о высшем образовании и в целом плохой профессиональный уровень.

Но когда неадекватные сентенции начинают раздаваться из уст тех, кто уже не первое десятилетие протирает штаны в большой политике, то это приводит к аналитическому ступору. Например, несколько дней назад Вячеслав Кириленко поделился сокровенным: «Я не допускаю, что Ющенко не проходит во второй круг». Сантехник Вася, который поневоле стал свидетелем этой автотренинговой мантры, отреагировал так: «А я допускаю. И не только допускаю, но и готов сделать себе харакири, если ошибусь».

Здесь я поймал себя на мысли, что перспективы Украины не так уж и безнадежны: если политики окончательно осточертеют народу своим нескрываемым лицемерием и дешевыми хитростями, то их по крайней мере на переходный период можно будет заменить сантехниками, чья осведомленность в политических делах не ниже, а понимание достоинства даже выше, чем у тех, кто сейчас меблирует своими телами политическую сцену Украины.

Досадно, что это приходится объяснять Славе Кириленко – человеку, с которым когда-то за несколько лет в студенческом общежитии на Ломоносова, 37, казалось бы, удалось переговорить обо всем на свете, прийти ко всем консенсусам, скрепленным переодалживанием нескольких рублей до стипендии и братским делением рюмки водки и куска хлеба. Возможно, с высоты тех отношений прибегать к услугам посредников в лице СМИ не совсем корректно, но учитывая нынешнюю недосягаемость прежнего побратима и на правах общежитейского старшинства я себе это позволяю.

Я не принадлежу к числу сторонников конспирологических версий политического развития, потому воспринял информацию о заговоре между Ющенко и Януковичом с иронией и скепсисом. Еще тяжелее мне представить Ющенко премьер-министром или главой Нацбанка при президенте Януковиче. В то же время должен признать: по объективным критериям Ющенко сделал для победы Януковича столько, что за этого «коня» можно было бы требовать и «полцарства».

Еще один весьма симптоматичный признак извращенной политической действительности – проведение пропагандистских кампаний Ющенко и Януковича в унисон. Более того, согласована не только последовательность аргументационного «разгона материала»: некоторые аналитики и политтехнологи умудряются быть на ставках в обоих штабах. Почему? Зачем? Во имя чего? Вопросов много, а вариантов правдоподобных ответов на них вообще множество.

Одна из технологий, которая вышла из штабов Ющенко и Януковича и направлена на размывание потенциального электората Тимошенко – призывы голосовать «против всех». Более бессмысленного предложения избирателю трудно даже представить, ведь кандидат от этого мессиджа еще никогда и нигде не побеждал, а если вдруг победит у нас, то никто и понятия не имеет, какой он.

Но штабы Ющенко и Януковича провели социологический мониторинг и выяснили, что в разочарованом обществе даже такой абсурдный призыв может деморализовать около миллиона избирателей, которые плюнут на все и позволят сделать выбор за себя другим, – тем, кто по разным причинам придет на участок наверняка. Из такой причудливой и коварной мозаики состоит паззл политического успеха в современной Украине.

Другая транквилизирующая методика – попытка убедить общество в том, что важна не личность кандидата, а способ его прихода к власти. Мол, если демократические нормы были соблюдены хотя бы формально, то какие могут быть вопросы?! Если пойти по этой логике, то президентами вполне «демократически» могут становиться люди-фантомы, месяцами и годами загорающие на Мальдивах, нежящиеся в джакузи Монако и играющие с адреналином на альпийских горнолыжных курортах. По этим вполне объективным причинам они не только не принимали участия в преодолении Украиной кризисных явлений на протяжении 15 месяцев, но и не догадываются о существовании кризиса как такового.

Теледебаты могли бы выяснить этот аспект и помочь гражданам сделать свой выбор более осознанно. Но как выразился по этому поводу один из фаворитов президентских гонок: «зачем этот цирк?». Проблема даже не в том, что цивилизованный мир считает такой «цирк» неотъемлемым атрибутом демократических процедур, а в том, что пренебрежительно-хамоватая реплика не резанула ухо нашему обществу ни содержанием, ни стилистикой.

Тот усник, который рекомендовал не переживать за «демократические мелочи», в своем блоге подбросил общественному мнению еще одну ложную мишень. По его версии, важно не то, кого избирают Президентом, а как настойчиво и интенсивно граждане влияют на власть – мол, в условиях эффективного гражданского общества каждая власть неуклонно меняется к лучшему.

К сожалению, автор этой наивно-гениальной сентенции не подсказал, что делать в случае отсутствия эффективного гражданского общества. Также он не растолковал, как гражданам поступать, если власть банально не намерена «изменяться к лучшему».

Но больше всего в этой странной президентской кампании поражают даже не коварные политтехнологические шаги или лицемерие политиканов, а откровенная ложь по геббельсовскому принципу: чем абсурднее бессмыслица, тем легче в нее поверят. Например, штабы обоих Викторов месяцами твердят, что «наибольшая проблема украинской политики – это патологическое стремление к власти Юлии Тимошенко».

На меня как свидетеля непростого этического выбора, который Тимошенко пришлось делать на съезде «Батьківщини» в 2004 году, такая тенденциозность на грани клеветы, оказать манипулятивное влияние не может, потому что мне точно известно: лидер БЮТ не только никогда не считала себя Мессией, но и всегда была готова помыть своей косой ноги настоящему Мессии. Собственно, это и доказывает опыт 2004 года. К сожалению, тогда она ошиблась. Но лучше с нормальным человеком потерять, чем с выродком обрести.

Возможно, критики правы: отождествлять Тимошенко с Украиной не совсем корректно, ведь она олицетворяет не всю Украину, а лишь ту ее часть которая работает, стиснув зубы, по 16 часов в сутки...

Нет, она – не Украина, а ее лучшая часть. И если бы хотя бы каждый десятый персонаж отечественного политического бомонда был скроен по ее личностным лекалам, то мы бы уже давно жили в стране, за которую не приходилось бы краснеть.

...Среди сотен дефиниций “интеллигента” мне наиболее импонирует та, которая акцентирует внимание на возможности самостоятельно мыслить – не отдаваться во власть стереотипов и манипулятивных влияний, а критически анализировать все тенденции и альтернативы. Значимость самостоятельного мышления объясняется просто: оно не оставляет хитростям никаких шансов на длительный успех, под его лучами фарисейство и лицемерие исчезают как утренний туман. Поэтому не ленитесь думать – такое умение оказалось движущей силой, давшей возможность человеку выделиться из животного мира и приобрести преимущество прямохождения.

Зореслав Самчук, заместитель директора Международного института гуманитарных технологий