Подземному комплексу гробниц может быть более 1500 лет.

В Сирии во время расчистки обломков разрушенного дома строители наткнулись на сюрприз - остатки подземного византийского комплекса гробниц, которому может быть более 1500 лет.

Открытие было сделано в городе Маарат-эн-Нуман в провинции Идлиб, который стратегически расположен на пути между городами Алеппо и Дамаск, пишет Independent.

Отмечается, что сначала местные нашли каменные отверстия, указывающие на наличие древних захоронений. Жители уведомили об этом управление древностей, которое направило специализированную группу для осмотра места.

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Специалисты обнаружили, что рядом с разрушенным зданием есть яма, ведущая к отверстиям двух погребальных камер, в каждой из которых находится шесть каменных гробниц. На вершине одной каменной колонны выгравирован знак креста.

"Судя по наличию креста, а также найденным глиняным изделиям и стеклянным осколкам, эта гробница датируется византийской эпохой", - сказал Хасан аль-Исмаил, директор по древностям в Идлибе.

Он отметил, что открытие дополняет очень богатую коллекцию археологических памятников в этом районе. По его словам, в Идлибе "находится треть памятников Сирии, в том числе 800 археологических памятников в дополнение к древнему городу".

Византийская эпоха

Византийская империя, которая возникла в IV веке нашей эры, была продолжением Римской империи со столицей в Константинополе - нынешнем Стамбуле, и христианством в качестве официальной религии.

Заброшенные поселения византийской эпохи, называемые Мертвыми городами, распложены на северо-западе Сирии, их известняковые руины включают остатки каменных домов, базилик, гробниц и колоннадных улиц.

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