В списке есть Скорпион и Рыбы.

Неделя с 9 по 15 июня будет особенно благосклонна к пяти знакам Зодиака: Раку, Скорпиону, Рыбам, Стрельцу и Тельцу. Благоприятные астрологические аспекты открывают новые перспективы, ведь Юпитер, символ роста и удачи, переходит в знак Рака. Энергия недели будет вдохновлять на любовь, творчество и самореализацию, пишет YourTango.

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Рак

Юпитер входит в ваш знак, запускает важный годовой цикл. Вас ждёт всплеск энергии и вдохновения, особенно в любви и личностном росте. Полнолуние помогает наладить отношения с близкими, а под Луной в Козероге вы сконцентрируетесь на целях. Конец недели обещает светские встречи и приятные моменты.

Скорпион

Юпитер подталкивает к гармонии - будьте дипломатичны. Полнолуние затрагивает финансовую сферу, давая шанс на улучшение материального положения. Луна в Козероге напомнит о важности окружения. Под влиянием Водолея - время уединения, перезагрузки и отдыха с близкими.

Рыбы

Для вас начинается год прозрения и новых знакомств. Главное - сохранять личные границы. Полнолуние осветит вопросы власти, вернув вам амбиции. Луна в Козероге делает вас заметнее в обществе, а энергия Водолея способствует внутреннему восстановлению.

Стрелец

Полнолуние в вашем знаке поможет отпустить прошлое и обрести легкость. Юпитер меняет фокус вашей жизни, давая новые ориентиры. Идеи под Луной в Козероге окажутся перспективными, а Водолей подскажет, как объединить вдохновение и практичность.

Телец

Вы расцветаете: Венера в родном доме усиливает вашу привлекательность. Полнолуние в Стрельце поддержит мечты и откроет новые возможности. Луна в Козероге подарит продуктивность, а Водолей - признание ваших усилий и поддержку извне.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака ждут судьбоносные перемены до конца лета.

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