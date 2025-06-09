Этот бренд очень популярен в Европе, но качество сборки оставляет желать лучшего, предупредил эксперт.

Многие водители хотят, чтобы им не приходилось тратить много денег на ремонт своих автомобилей. Тем не менее есть автопроизводители, которые выпускают очень дорогие в обслуживании модели, пишет Express.

Опытный автомеханик Скотти Килмер в одном из видео на своем YouTube-канале рассказал о популярном бренде, чьи модели очень дорого чинить. По его словам, ремонт этих автомобилей может стоить целое состояние.

По словам Килмера, автомобили Volkswagen имеют далеко не лучшее качество сборки. Более того, он заявил, что многие детали этих моделей собраны из посредственных материалов, из-за чего они быстро выходят из строя.

Видео дня

Отдельно механик раскритиковал автоматические коробки переключения передач автомобилей Volkswagen. Он отметил, что в первую очередь это касается моделей 2000-х годов выпуска.

"Их автоматические коробки передач отвратительны, они часто ломаются, а их ремонт обходится в копеечку", - сказал Килмер в своем видео.

Какие другие автомобили не стоит покупать

Ранее эксперты назвали три самых ненадежных семейных автомобиля с пробегом. По их словам, у этих моделей часто возникают различные поломки.

Кроме того, были названы 9 новых автомобилей с низким рейтингом безопасности. Все эти модели можно купить в автосолоне прямо сегодня, но эксперты советуют трижды подумать, прежде чем делать это.

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