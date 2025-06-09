Отмечается, что американская промышленность страдает от дефицита важнейших металлов.

Представители США и Китая проведут новый раунд торговых переговоров в понедельник, 9 июня, в Лондоне. Американские переговорщики будут стремиться восстановить поставки важнейших минералов.

Издание Bloomberg пишет, что поставки редкоземельных металлов стали новой точкой напряжения в сложных отношениях Вашингтона и Пекина.

Высокопоставленные американские чиновники, в том числе торговый представитель Джеймисон Грир, обвинили Китай в невыполнении условий торгового соглашения, заключенного в прошлом месяце в Женеве, путем замедления и прекращения поставок важных минералов, необходимых для производства передовой электроники.

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Директор Национального экономического совета Кевин Хассетт в интервью CBS News заявил, что "экспорт важнейших минералов осуществляется в объемах, которые выше, чем раньше, но не так высоки, как мы, по нашему мнению, договорились в Женеве".

"Мы хотим, чтобы редкоземельные элементы, магниты, которые необходимы для мобильных телефонов и всего остального, поставлялись так же, как и до начала апреля. Мы не хотим, чтобы какие-либо технические детали замедляли этот процесс", - указал Хассетт.

Торговые переговоры США и Китая

12 мая Вашингтон и Пекин договорились о временном снижении тарифов на 90 дней: США снизили пошлины со 145% до 30%, а Китай - со 125% до 10%. Вскоре американский президент обвинил китайскую сторону в нарушении "тарифного перемирия".

5 июня лидер Китая Си Цзиньпин и президент США провели телефонный разговор на фоне роста напряженности в торговой войне между странами.

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