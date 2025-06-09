Большинство БПЛА и ракет обезврежено, но есть попадания в 10 локациях и падение обломков в 17 локациях.

В ночь на 9 июня противник атаковал Украину 499-ю средствами воздушного нападения, из которых обезврежено 479. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Отмечается, что враг атаковал 479 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Также по Украине было запущено:

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4 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской области;

10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области;

3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

2 противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

одна крылатая ракета Х-35 с ВОТ АР Крым.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. "По предварительным данным, по состоянию на 10.30 противовоздушной обороной обезврежено 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбиты огневыми средствами, 187- локационно потеряны", - сообщили в Воздушных силах. В частности сбито 277 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) огневыми средствами, а 183 - локально потеряны/подавлены РЭБ. Также сбиты все крылатые ракеты Х-101 и аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал", ракеты Х-31П и крылатая ракета Х-35. Кроме того 2 крылатые ракеты Х-22 - не достигли целей (локально потеряны).

В сообщении сказано, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, Оперативное командование польских вооруженных сил отмечало, что РФ нанесла авиаудары по западной Украине, недалеко от границы с Польшей, поэтому предпринятые шаги направлены на обеспечение безопасности в регионах, граничащих с зонами риска.

Также говорится о том, что Оперативное командование вооруженных сил в ночь на 9 июня наблюдало интенсивную активность дальней авиации РФ, связанную с нанесением авиаударов по объектам, расположенным на территории Украины.

Ровенская область подверглась мощному воздушному удару врага. Глава Ровенской ОГА Коваль отметил, что, по предварительной информации, одно гражданское лицо ранено. Он отметил, что над областью силы ПВО уничтожили большое количество вражеских целей.

Город Дубно принял на себя львиную долю этого удара, потому что именно там находится военный аэродром.

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