Рютте подчеркивает, что опасность не исчезнет даже после окончания войны в Украине.

Странам-членам Североатлантического Альянса (НАТО) необходимо критически увеличить мощности противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом, как пишет Reuters, планирует заявить генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в лондонском аналитическом центре Chatham House в понедельник.

Издание отмечает, что Рютте призывает членов альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью, чтобы удовлетворить требование президента США Дональда Трампа о достижении целевого показателя в 5%. Ранее он заявил, что, по его предположению, этот целевой показатель будет согласован на саммите 24-25 июня.

В своей речи Рютте будет утверждать, что для поддержания надежного сдерживания и обороны НАТО необходимо увеличить расходы на противовоздушную и противоракетную оборону на 400%, пишет издание.

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"Мы видим в Украине, как Россия сеет террор с воздуха, поэтому мы укрепим щит, защищающий наше небо… Дело в том, что нам нужен качественный скачок в нашей коллективной обороне. Дело в том, что нам нужно больше сил и возможностей для полной реализации наших оборонных планов. Дело в том, что опасность не исчезнет даже после окончания войны в Украине", — цитирует Reuters выдержки из его речи.

Безопасность НАТО

Во время своего президентства Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточные оборонные расходы. Перед своим переизбранием он угрожал выходом США из Альянса, если страны-члены не увеличат финансирование обороны. Он также отметил, что Соединенные Штаты могут не защищать страны-члены, которые не тратят достаточно средств на оборону.

Его риторика вызвала беспокойство среди европейских лидеров и усилила дискуссии о независимой оборонной политике ЕС.

В ответ на эти события, некоторые страны НАТО уже пообещали увеличить свои оборонные расходы до более 5% ВВП, пытаясь укрепить свой военный потенциал. Также союзники волнуются, что США могут частично сократить свое присутствие в Европе, сосредотачивая внимание на других регионах, таких как Индо-Тихоокеанский.

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