Лавров заверил, что Россия будет "подавлять террористические угрозы".

Великобритания помогает Украине совершать атаки по целям на территории России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "Форуме будущего 2050", пишут росСМИ.

"Очевидно, что делается все украинской стороной, но она бы была беспомощной без поддержки англичан... Кто знает, может там еще и спецслужбы США участвуют, но британцы - 100%", - сказал он.

Лавров назвал удары по военным целям на территории РФ "террористическими атаками".

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"Риски нарастания террористической угрозы существуют, мы их видим и будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", - добавил глава МИД России.

Удары по территории России - другие новости

Ранее NBC News раскрыли реальные последствия операции СБУ "Паутина". Отмечается, что Украина нанесла мощный удар по стратегическим авиабазам России, полностью уничтожив от 10 до 13 военных самолетов.

Кроме того, спутниковые снимки, опубликованные Exilenova+ показали почти идеальную геометрию ударов семи украинских дронов по российскому заводу "Кронштадт" в Дубне. На этом предприятии россияне производят беспилотники "Орион" и ракеты-дроны "Бандероль".

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