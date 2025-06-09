Необходимо отодвинуть врага на несколько километров от города.

Российские оккупанты подошли к Сумам на такое расстояние, с которого город можно доставать и ствольной артиллерией и главное - FPV-дронами на оптоволокне. Об этом ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в эфире на Радио NV.

"Мы уже видели, как в Херсоне российские FPV-шники гоняются за маршрутками с людьми. К сожалению, теперь такая угроза создана для Сум. Честно говоря, я не думаю, что россияне собираются сейчас Сумы штурмовать. Очень сомневаюсь, что они собираются там сильно и дальше продвигаться вообще. Но "закошмарить" сам город, сделать его непригодным для нормальной жизни, заставить сумчан массово выезжать оттуда - именно такая задача у них поставлена сейчас", - подчеркнул он

Он считает, что, скорее всего, украинское командование думает над тем, как все-таки отодвинуть врага на расстояние, чтобы их FPV-дроны и ствольная арта до города не доставали.

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"Потому что огромная разница, когда город "кошмарят" только "Искандерами" и КАБами, которые все-таки товар штучный, и когда город можно "кошмарить" обычными артиллерийскими снарядами и FPV-хами. То есть задача отодвинуть на эти несколько километров врага, думаю, стоит", - отметил Дикий.

Ситуация в Сумской области

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечал, что российские оккупанты в Сумской области сейчас дошли до первой линии украинских фортификаций. Он отмечает, что вероятность продвижения врага ближе к областному центру будет напрямую зависеть от ресурсных возможностей, которые россияне готовы задействовать на этом направлении.

Как сообщал УНИАН, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отмечает, что на юге Украины зафиксирована массовая переброска военной техники и живой силы РФ в сторону Сумской области. Он отмечает, что речь идет более 10 САУ, системы ПВО и колонны на 40+ грузовиков с БК и живой силой.

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