Сообщалось, что Маск может снять с эксплуатации космические корабли Dragon.

На сегодня Соединенные Штаты Америки не имеют замены кораблю Dragon от компании SpaceX и вряд ли она появится в ближайшее время. Об этом УНИАН заявил экс-советник председателя Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник.

"NASA вряд ли захочет вновь возвращаться к услугам коллег из московии и платить по 90 миллионов долларов за одно место в консервной банке под названием "Союз", тем более на фоне бюджетного предложения на 2026 год по сокращению бюджета для дальнейшей эксплуатации МКС на 25%", - говорит специалист.

Колесник добавил, что другой тип американского пилотируемого космического корабля - Starliner от компании Boeing - до сих пор не может избавиться от технических "детских болезней", чтобы получить сертификацию и доставлять астронавтов на орбиту.

Видео дня

"Ближайший очередной тест на "выживание в космосе" для Starliner планируется только в 2026 году, при том что не решено даже, каким он будет - в беспилотном варианте или снова с астронавтами-испытателями на борту. Поэтому о его эксплуатации можно пока мечтать", - считает экс-советник председателя Государственного космического агентства.

По словам специалиста, сейчас у SpaceX в эксплуатации находится 5 Crew Dragon (пилотируемых космических кораблей) и 3 Cargo Dragon (грузовых многоразовых космических кораблей). Пассажирские используют, в частности, по заказу частных компаний - как для коммерческих путешественников в ближний космос, так и для доставки "неофициальных" экипажей на МКС.

"Скандальные" заявления Маска

Недавно Илон Маск пригрозил снять с эксплуатации корабли Dragon из-за конфликта с Трампом. Он сообщил в социальной сети X, что SpaceX "немедленно начнет снятие с эксплуатации кораблей Dragon". Позже предприниматель заявил, что "мы не будем выводить Dragon из эксплуатации".

Тем не менее, заявление вызвало настоящий "скандал" в СМИ, а также привело к опасениям в профессиональных технических кругах относительно будущего всей пилотируемой космонавтики.

Будущее SpaceX

Стоит сказать, что главным проектом компании SpaceX выступает не Dragon, а перспективная космическая система Starship. Подсчеты Маска позволяют предполагать, что ее запуск будет дешевле, чем запуск существующих транспортных средств. Испытания системы продолжаются с переменным успехом. Неудачей закончился последний испытательный старт в мае этого года - обе составляющие Starship были потеряны.

Стоит также сказать, что у SpaceX появляется все больше конкурентов, в частности, в Китае (хотя пока им всем очень далеко до компании Маска).

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