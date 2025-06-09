Дикий подчеркнул, что россиянам давно мозолит украинская военная авиация, которая в последнее время донимает их все больше.

Россияне бьют по гражданским в населенных пунктах, а сегодня один из очень немногих случаев, когда они пытались подстрелить военную цель в Дубно, где есть аэродром.

Об этом ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в эфире на Радио NV. "Сегодняшний удар по Дубно - это одна из очень немногочисленных за последнее время попыток поймать что-то действительно военное", - отметил он.

Дикий добавил, что уничтожение украинской военной авиации - цель россиян с начала полномасштабного вторжения.

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"Это их боль с начала войны, что у нас до сих пор есть авиация, которая активно работает и достаточно чувствительно наносит им удары. По их плану, наша авиация должна была быть уничтожена еще в ночь на 24 февраля", - отметил эксперт.

Дикий вспомнил, что первыми встретила эту войну именно наша авиация - первый ракетный удар в 160 ракет был направлен именно против наших воздушных сил, но им удалось перехитрить россиян.

"Наперед была отработана партизанская тактика - все самолеты успели переместиться быстрее, чем взлетели ракеты. А потом наши пилоты вступили в воздушные бои и встречали российскую авиацию над Киевом", - сказал Дикий.

По его словам, с того момента "у россиян это болит" и для них просто шок - как на четвертый год войны они никак не могут захватить украинское небо и обнулить нашу авиацию.

По его словам, сегодняшний удар по Дубно это попытка уничтожить нашу авиацию:

"Попытка так же "удачная", как была в первую ночь вторжения, то есть наша авиация, зная, что за ней охотятся, хорошо отработала. Конечно, что аэродромную инфраструктуру, вероятно, россияне уничтожили, но к этому все давно готовы", - сказал Дикий.

Он считает, что после этой неудачи, россияне снова переключатся на свою основную стратегию - "кошмарить" украинские города.

Удар по Ровенской области

В ночь с 8 на 9 июня в Ровенской области раздавались взрывы. Область пережила самую масштабную воздушную атаку за все время войны. Самый сильный удар пришелся на город Дубно.

В Дубно находится военный аэродром. В 2020 году там начали ремонтировать взлетно-посадочную полосу.

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