Всего в список от National Geographic попали шесть европейских городов.

После снятия ограничений, введенных на два летних фестивально-концертных сезона в Европе в 2020 году из-за пандемии коронавируса, среди меломанов резко возрос интерес к концертному туризму, ведь что может быть лучше, чем совместить любимую музыку со знакомством с новыми городами.

Способствовали этому и масштабные мировые турне топовых поп-звезд вроде Тейлор Свифт и Бейонсе, добравшихся до европейских концертных площадок впервые за несколько лет.

Влиятельный журнал о путешествиях National Geographic составил список из шести самых музыкальных городов Европы, куда меломанам обязательно стоит заехать в обозримом будущем.

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1. Севилья, Испания – фламенко. Зажигательная смесь песни, танца и музыки берет свое начало в городских общинах цыган и давно уже стала символом как Севильи, так и Испании в целом. Ценность фламенко для испанцев настолько высока, что в 2010 году его даже добавили ​​в список нематериального всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в Севилье проходит Feria de Sevilla – пышное празднование андалузской культуры с парадами, традиционной одеждой, хересом и большим количеством фламенко. Следующий фестиваль пройжет 20-26 апреля 2026 года.

2. Голуэй, Ирландия – фолк. Западное побережье Ирландии буквально пропитано зажигательными звуками скрипки. Голуэй является оплотом традиционной культуры, где поэты, художники и музыканты давно нашли место, чтобы отточить свое мастерство в шумных барах города и пропитанных соленым воздухом Атлантического океана гранитных улицах. Оно и не удивительно, ведь атмосферные пабы Голуэя имеют гордую традицию принимать и поддерживать ирландских фолк-музыкантов. А в минувшие выходные в городе завершился уже четвертый год фестиваль Galway Folk Festival. Больше о том, что можно посмотреть в Голуэе, читайте в нашем большом материале.

3. Стокгольм, Швеция – поп. Ace of Base, Roxette, The Cardigans, Robyn и, конечно же, ABBA – это лишь некоторые из шведских музыкантов, прославившихся на весь мир. На протяжении десятилетий Стокгольм был центром европейской поп-музыки, и теперь поклонники могут погрузиться в хитовое музыкальное наследие города в Шведском музее исполнительских искусств, который исследует историю и будущее музыки, театра и танца.

4. Вена, Австрия – классика. Музыка веками течет через сердце австрийской столицы, ведь некоторые из величайших виртуозов в истории – от Моцарта до Гайдна, от Бетховена до Штрауса – жили и работали в Вене. Ну а в 2025 году Австрия отмечает двухсотлетие со дня рождения композитора Иоганна Штрауса, и по этому случаю в Венской филармонии 25 октября состоится специальный концерт.

5. Париж, Франция – джаз. Когда американские войска были размещены в городе во время Первой мировой войны, они принесли с собой ритмы джаза. В последующие годы эта музыка покорила концертные площадки Парижа и стала частью городского звукового ландшафта – по сей день французская столица усеяна джазовыми клубами старой школы. Также в городе проводятся крупные джазовые фестивали, включая Jazz à La Villette, который проходит в парке Ла-Виллет в августе-сентябре.

6. Берлин, Германия – электроника. Если бы воссоединение Германии имело звук, это был бы звук синтезаторов и драм-машин. После падения Берлинской стены в 1989 году андеграундная электронная музыкальная сцена предложила жителям Западного и Восточного Берлина возможность объединиться. С тех пор город стал бьющимся сердцем европейской электроники, а музыкальные площадки появились в заброшенных зданиях по всему городу. В этом году 12 июля в Берлине пройдет Rave the Planet Parade, который смешает рейв-культуру с политической демонстрацией.

Как сообщал УНИАН, ранее немецкую столицу Берлин признали музыкальной столицей Европы в этом году – на 2025 год там уже запланировано почти 1200 концертов.

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