Многие молодые люди уверены, что им необходимо четко знать, чем они хотят заниматься всю оставшуюся жизнь.

Генеральный директор Amazon Энди Джасси назвал главную ошибку, которую, по его мнению, часто совершают молодые люди в возрасте около 20 лет, и которая значительно влияет на их успех в будущем.

Как пишет CNBC, Джесси сказал, что слишком часто видит молодых людей, которые думают, что в этом возрасте им необходимо четко знать, чем они хотят заниматься всю оставшуюся жизнь.

"У меня есть 21-летний сын и 24-летняя дочь, и одна из вещей, которую я вижу у них и их сверстников, заключается в том, что они все чувствуют, что должны знать, чем они хотят заниматься в жизни в этом возрасте", — сказал он. "И я действительно не верю, что это правда".

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Джесси также поделился своим опытом, рассказав, что до того, как пришел в Amazon в 1997 году в возрасте 29 лет, он пробовал свои силы в спортивном комментировании, спортивном производстве, управлении продуктами и предпринимательстве. Вдобавок к этому он некоторое время работал в розничном магазине гольфа, тренировал свою школьную футбольную команду и занимался инвестиционным банкингом.

Именно этот опыт помог ему понять, какую карьеру он хотел — и не хотел — иметь.

"Я думаю, что на раннем этапе так же важно узнать, чего вы не хотите делать, как и то, что вы хотите делать, потому что это на самом деле помогает вам понять, что вы хотите делать", — сказал Джасси. "Я действительно чувствую, что одной из удач для меня было то, что я попробовал много вещей и смог самостоятельно отсортировать, что мне нравится, а что нет".

Он считает, что своим успехом он обязан готовности выяснить, что у него хорошо получается и что ему нравится, а не упрямо следовать четкому видению того, что он хотел делать.

При этом он подчеркивает, что быть надежным, заслуживающим доверия, трудолюбивым и хорошим учеником важнее, чем быть хорошим во всем, что вы пробуете.

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