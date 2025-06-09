Генеральный директор Amazon Энди Джасси назвал главную ошибку, которую, по его мнению, часто совершают молодые люди в возрасте около 20 лет, и которая значительно влияет на их успех в будущем.
Как пишет CNBC, Джесси сказал, что слишком часто видит молодых людей, которые думают, что в этом возрасте им необходимо четко знать, чем они хотят заниматься всю оставшуюся жизнь.
"У меня есть 21-летний сын и 24-летняя дочь, и одна из вещей, которую я вижу у них и их сверстников, заключается в том, что они все чувствуют, что должны знать, чем они хотят заниматься в жизни в этом возрасте", — сказал он. "И я действительно не верю, что это правда".
Джесси также поделился своим опытом, рассказав, что до того, как пришел в Amazon в 1997 году в возрасте 29 лет, он пробовал свои силы в спортивном комментировании, спортивном производстве, управлении продуктами и предпринимательстве. Вдобавок к этому он некоторое время работал в розничном магазине гольфа, тренировал свою школьную футбольную команду и занимался инвестиционным банкингом.
Именно этот опыт помог ему понять, какую карьеру он хотел — и не хотел — иметь.
"Я думаю, что на раннем этапе так же важно узнать, чего вы не хотите делать, как и то, что вы хотите делать, потому что это на самом деле помогает вам понять, что вы хотите делать", — сказал Джасси. "Я действительно чувствую, что одной из удач для меня было то, что я попробовал много вещей и смог самостоятельно отсортировать, что мне нравится, а что нет".
Он считает, что своим успехом он обязан готовности выяснить, что у него хорошо получается и что ему нравится, а не упрямо следовать четкому видению того, что он хотел делать.
При этом он подчеркивает, что быть надежным, заслуживающим доверия, трудолюбивым и хорошим учеником важнее, чем быть хорошим во всем, что вы пробуете.
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