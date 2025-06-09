В 2025-м парню исполнится 17 лет.

Продюсер и бывшая жена украинского рэпера Потапа Ирина Горовая поделилась редкими фотографиями их общего сына Андрея, которому в этом году исполняется 17 лет.

Опубликованные в Instagram снимки она лаконично подписала: "Ma boy".

На кадрах видно, что юноша уже заметно выше своей мамы.

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Судя по обстановке, фото сделано на вокзале, вероятно, перед поездкой.

Подписчики оставили восторженные комментарии и поделились мнениями, на кого стал похож Андрей:

"Какой взрослый", "Ого, как вырос быстро. Как быстро время летит", "Мама-дюймовочка", "Мамина копия", "Как же он вырос. Вы прекрасны", "Уже взрослый. Красавец", "Вау, как вырос. Хорошие", "Сын на вас очень похож".

Ранее Потап показывал на фото, как проводит время с сыном за границей. Он делился с поклонниками серией снимков, сделанных в течение года. На них отец и сын отдыхают на разных роскошных локациях.

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