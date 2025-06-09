Жара еще задержится на востоке, юге и в Днепропетровской области.

В Украине кое-где уже стало свежее, а 10 июня температура еще немного снизится. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

По ее словам, свежий воздух распространился в Украину в тыловой части холодного атмосферного фронта.

"Правда, еще жарко есть и будет на востоке Украины, в южной части и на Днепропетровщине, там вот и сейчас +30 и выше +30-ти градусов, но и туда доберутся более низкие градусы", - говорит она.

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По прогнозу синоптика, 10 июня в западных областях будет +18...+22 градуса, в северных +20...+23, в центральных областях от +21 в Винницкой области до +28...+30 в Днепропетровской области. На юге воздух еще прогреется до +28...+32, а в восточных областях будет +27...+30 градусов.

Погоду будет определять сухой антициклон, поэтому преимущественно будет без осадков. Только ближайшей ночью на юге и востоке, а завтра днем на Луганщине пройдут кратковременные грозовые дожди.

Погода в Киеве

В Киеве 10 июня осадков не ожидается. Зато будет солнечно, а в течение дня ожидается комфортная температура воздуха +20...+22 градуса.

Последние же дни в столице выдались рекордно жаркими. В период с 6 по 8 июня в Киеве зафиксировали аж 5 температурных рекордов. Столбики термометров показывали на 6-7 градусов выше климатической нормы.

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