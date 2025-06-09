Фруктово-ягодный сегменте отметился ростом цены на землянику садовую и черешню.

Цены в Украине на овощи и фрукты как нового, так и старого урожая изменились разнопланово. Продолжают стремительно снижаться цены на капусту нового урожая.

Аналитики проекта EastFruit пишут, что овощ подешевел за неделю с 20-27 до 13-15 гривень за килограмм. При этом снижались цены на раннюю столовую свеклу с 50-55 до 40-45 грн/кг.

В то же время цены на репчатый лук нового урожая вырос с 30-35 до 35-40 грн\кг. Дороже, чем неделей ранее, продавался прошлогодний картофель – с 23-25 до 25-28 грн/кг. Кроме того, томат продолжили дешеветь – верхняя ценовая граница снизилась со 100 до 95 грн\кг, а сладкий перец подорожал – верхняя ценовая граница поднялась со 110 до 130 грн/кг.

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Цены на кабачок резко устремились вниз – за неделю овощ подешевел с 45-55 до 20-26 грн/кг. Рост предложения цветной капусты и брокколи, также вынудил продавцов опустить цены реализации с 50-55 до 30-30 грн/кг и 100-130 до 70-90 грн/кг соответственно.

В сегменте зелени подешевел укроп с 80-100 до 50-80 гривень за килограмм, а нижняя ценовая граница петрушки упала со 170 до 150 грн/кг. Остальные позиции не изменились в цене – зелень лука отдают по 120-150 грн/кг, салат по 35-45 грн/кг, а спаржу – 200-450 грн/кг.

Фруктово-ягодный сегменте отметился ростом цены на землянику садовую – нижняя ценовая граница поднялась со 110 до 120 грн/кг. И без того дорогая черешня подорожала, особенно рос цен коснулся качественной продукции – верхняя ценовая граница подскочила с 200 до 300 гривень за килограмм. Начали снижаться цены на грушу – нижняя ценовая граница снизилась со 100 до 90 грн/кг. В продаже также появились первые абрикосы, цены на которые находятся в пределах 120-140 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на огурцы продолжили падать из-за сезонного фактора. При этом указано, что сейчас фермеры проводят работы по зачистке теплиц, ведь сезон раннего тепличного овоща подошел к концу.

Кроме того, в супермаркетах украинскую малину продают по "космическим" ценам.

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