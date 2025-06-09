Россияне, которые работают на стройке, живут в лагере, а в город их не выпускают.

Российские оккупанты продолжают инфраструктурное развитие вокруг Мариуполя и сейчас ведут тайное строительство какого-то объекта, касающегося милитаризации города. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

В частности, по его словам, развитие связано с ускоренной милитаризацией и изменения значения самого Мариуполя с "перекрестка" на "базу".

"Но, интересные подробности. Объездную строят не саму по себе. В районе Аглофабрики россияне строят "нечто". Огромный объект на стадии подготовки земельного участка. Более того, строят не местные, а россияне вахтовым методом. Живут отдельно в лагере и в город их не выпускают. Полная таинственность. Очень интересный объект, а правила похожи на строительство железной дороги позапрошлого года", - рассказал Андрющенко.

Он уточнил, что пока какой-либо другой информации об указанном строительстве получить не удалось, но глава центра считает это лишь вопросом времени.

"Но... главный вывод, это то, что Мариуполь и Приазовская часть в целом получает максимальную милитарную составляющую. И все именно из-за этого. Что соответствует планам россиян и по другим регионам - Запорожью и Херсону", - уверен Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе - последние новости

Ранее издание CNN писало, что РФ создает "радужную картину" жизни в Мариуполе с помощью местных блогеров. В частности журналисты проанализировали более десятка профилей местных инфлюенсеров, которые продвигают проект Москвы по русификации Мариуполя в социальных сетях.

"Некоторые из них открыто выступают за Россию и обвиняют Украину в разрушениях, нанесенных региону, в то время как другие выглядят аполитичными. Несмотря на скромную аудиторию - от 3 000 до 36 000 человек на TikTok - их контент, ориентированный на реконструкцию города, набирает сотни тысяч просмотров. Но в их видео отсутствует какой-либо контекст, объясняющий причину восстановления", - отметили в CNN.

Также сообщалось, что во время съемок пропаганды о Мариуполе россияне оставили без связи Минобороны РФ. В мае в оккупированном городе снимали художественный фильм о событиях 2022 года, что привело к серьезным последствиям, заявляли в Минцифры так называемой "ДНР".

Отмечается, что 11 мая в диспетчерской "Углетелекома" зафиксировали повреждение магистральной волоконно-оптической линии передачи данных по направлению Донецк - Волноваха - Мариуполь. Кроме того, на пересечении улиц Греческая и Каффайская, ремонтники обнаружили повреждение 24-волоконного оптического кабеля связи.

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