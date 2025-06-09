В начале недели еще будет аномально жарко, но с середины недели погода изменится.

На этой неделе в Украине ожидается смена погоды. Синоптик Игорь Кибальчич на портале "Метеопрог" прогнозирует аномальную жару, которая постепенно покинет нашу страну. Вместо этого к нам придут грозы и сильные дожди.

"В ближайшие дни ожидаются колебания температуры воздуха, атмосферного давления и грозовые дожди", - предупреждает специалист.

По его данным, неделя начнется с аномально жаркой погоды (особенно в юго-восточной части), однако уже к среде в большинстве регионов страны температура существенно снизится и будет колебаться в пределах климатической нормы.

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"На фоне изменения температуры, воздушная масса окажется в ряде областей неустойчивой, что приведет к выпадению грозовых дождей, которые местами могут быть сильными, а также сопровождаться градом и шквалистым усилением ветра", - говорит эксперт.

Кроме того, в лесах и степях значительно возрастет уровень пожарной опасности.

Погода 9 июня

В начале недели во многих областях Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и шквалы 15 - 20 м/с. Ветер 7 - 12 м/с. Температура в западных и северных областях будет +18...+28 °C. В центральных, южных и восточных регионах воздух раскалится до аномальных +32...+37 °C.

Погода 10 июня

Ночью во вторник в восточных и южных областях, а днем местами в Приазовье и на Донбассе пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер останется 7 - 12 м/с, а в южной части местами порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Температура воздуха в северных и западных регионах ночью снизится до +7...+14 °C, днем ожидается в пределах +19...+25 °C. В других областях Украины ночью будет +15...+22 °C, днем +24...+29 °C, а на Донбассе и в Крыму +28...+33 °C.

Погода 11 июня

В среду, прогнозирует синоптик, ночью осадков не предвидится. Днем в западной части, вечером также местами в центральных регионах и Приазовье пройдут умеренные, местами значительные дожди, местами грозы и возможен град. Ветер успокоится до 3 - 8 м/с. Ночью будет +12...+18 °C, в северных областях и Карпатах +7...+10 °C. Днем столбики термометров покажут +20...+29 °C, а в районе Полесья +16...+21 °C.

Погода в Украине меняется - что известно

Уже сегодня, 9 июня, в ряде областей ожидается снижение температуры. В частности, на западе, в большинстве северных и в ряде центральных областей столбики термометров покажут +19°...+27°. В дальнейшем температура постепенно снизится, даже на юге и востоке не будет сильной жары.

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