Девушка поделилась, как к ее ориентации относятся близкие.

Звезда "Топ-модель по-украински" Маргарита Верховцева совершила каминг-аут. В своем Instagram Марго показала свою девушку Еву и намекнула на помолвку.

"Я лесбиянка… Я благодарна себе за очень легкое принятие себя. Благодарна всей моей семье, которая никогда не подвергала сомнению мою ориентацию. Благодарна друзьям за "Познакомь нас с ней". Благодарна КиевПрайду за приближение возможности быть женами с моей девушкой. Благодарна украинскому обществу за постепенное принятие. И конечно, я благодарна тебе, Ева", - написала она.

Модель добавила, что гордится собой и всеми.

Видео дня

При этом Верховцева опубликовала фото и видео с возлюбленной. На одном из них Ева позировала с кольцом.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Melovin совершил каминг-аут во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве 5 июля 2021 года. Прямо на сцене певец публично поддержал представителей ЛГБТ и поцеловал сначала девушку, а потом парня. Затем он развернул флаг ЛГБТ.

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