Ранее Денис Поветкин ради хайпа уничтожил свой кроссовер Porsche Cayenne.

Скандальный блогер Денис Поветкин, более известный как Денчик Лысый, похоже, покинул Украину.

Такой вывод можно сделать по опубликованным в его Instagram фотографиям, на которых он с девушкой в самолете якобы пролетает над островом.

Пост блогера вызвал неоднозначную реакцию пользователей:

Видео дня

"Улетел на гаи?", "Куда улетел?", "Заскамил людей, можно и отдохнуть", "Так а что не так? Ну, полетел отдыхать, к чему весь кипиш?", "Любой бы с***ал, если б возможность появилась".

В 2023 году Поветкин ради хайпа уничтожил свой кроссовер Porsche Cayenne, сбросив на него бетонную плиту.

Напомним, как писал УНИАН, не так давно стало известно, что украинский актер Дмитрий Ярошенко выехал из Украины во время войны. По словам продюсера Игоря Кондратюка, он покинул страну с разрешения Минкульта и не вернулся из-за страха, что его могут мобилизовать.

Вас также могут заинтересовать новости: