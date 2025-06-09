На валютном рынке наблюдается снижение спроса на доллар.

Несмотря на уменьшение объема международных резервов Национального банка Украины, на валютном рынке наблюдается снижение спроса на доллар, что способствует поддержанию стабильности курса.

Об этом говорится в переданном УНИАН обзоре валютного рынка члена правления, директора Департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько.

"На следующей неделе ожидаем относительно стабильный курс с небольшими колебаниями, но без резких изменений", - прогнозирует эксперт.

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По ее словам, в период со 2 по 6 июня наличный курс постепенно укреплял гривну на фоне снижения интереса населения к доллару и в целом стабильной ситуации на рынке. Неделя началась с диапазона 41,19-41,76 грн/долл., а на конец недели курс опустился до 41,07-41,62 грн/долл. Таким образом, наличный курс почти не отличался от официального.

"Официальный курс в этот период колебался в пределах стабильного диапазона. Сначала гривна немного ослабла - во вторник и среду доллар стоил 41,62 и 41,64 грн соответственно, но потом курс гривни укрепился - до 41,48 грн в четверг и 41,47 грн в пятницу. Такое поведение свидетельствует о контроле Нацбанка над рынком и умеренном спросе на валюту", - объясняет Золотько.

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,42 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,35 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 47,65 грн/евро, а курс продажи - 47,47 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 9 июня снизился на 8 копеек и составляет 41,59 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составляет 47,80 гривни за евро.

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