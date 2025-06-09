Несмотря на уменьшение объема международных резервов Национального банка Украины, на валютном рынке наблюдается снижение спроса на доллар, что способствует поддержанию стабильности курса.
Об этом говорится в переданном УНИАН обзоре валютного рынка члена правления, директора Департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько.
"На следующей неделе ожидаем относительно стабильный курс с небольшими колебаниями, но без резких изменений", - прогнозирует эксперт.
По ее словам, в период со 2 по 6 июня наличный курс постепенно укреплял гривну на фоне снижения интереса населения к доллару и в целом стабильной ситуации на рынке. Неделя началась с диапазона 41,19-41,76 грн/долл., а на конец недели курс опустился до 41,07-41,62 грн/долл. Таким образом, наличный курс почти не отличался от официального.
"Официальный курс в этот период колебался в пределах стабильного диапазона. Сначала гривна немного ослабла - во вторник и среду доллар стоил 41,62 и 41,64 грн соответственно, но потом курс гривни укрепился - до 41,48 грн в четверг и 41,47 грн в пятницу. Такое поведение свидетельствует о контроле Нацбанка над рынком и умеренном спросе на валюту", - объясняет Золотько.
Курс валют в Украине - последние новости
В валютных обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,42 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,35 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 47,65 грн/евро, а курс продажи - 47,47 грн/евро.
Курс доллара в "ПриватБанке" 9 июня снизился на 8 копеек и составляет 41,59 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составляет 47,80 гривни за евро.