По словам аналитиков, это может указывать на участие Москвы в ремонте судна.

Корабль ВМС Северной Кореи, который перевернулся и частично затонул во время неудачной церемонии спуска на воду 21 мая, теперь перемещен в порт недалеко от российской границы.

Как пишет CNN, спутниковые снимки Maxar Technologies показывают 5000-тонный эсминец в сухом доке в порту Раджин, части особой экономической зоны Северной Кореи Расон, которая примыкает к ее короткой границе с Россией.

По словам аналитиков, это может указывать на участие Москвы в ремонте судна.

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Так, хотя Раджин не является крупным судостроительным предприятием, как верфь в северо-восточном городе Чхонджин, где произошел несчастный случай при спуске на воду, здесь имеются возможности для скромного ремонта и обслуживания, сказал сотрудник Корейского института оборонного анализа Ю Джихун.

А близость порта к России, по словам аналитика, "делает его ключевым узлом для усилий Северной Кореи по углублению экономических и потенциально военных связей с Москвой".

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал отремонтировать эсминец к пленарному заседанию правящей Трудовой партии в конце июня, назвав это делом национальной чести.Государственные СМИ КНДР сообщили на прошлой неделе, что ремонт в сухом доке Раджин займет от семи до десяти дней, что соответствует срокам Кима.

При этом южнокорейский адмирал в отставке Ким Дук-ки сообщил CNN в понедельник, что время ремонта будет зависеть от повреждений корабля.

Он считает, что гидролокатор и глубиномеры корабля, расположенные в носовой части, были повреждены во время неудачного спуска на воду. И для ремонта таких повреждений, скорее всего, потребуется иностранная помощь.

"Считается, что у Северной Кореи нет технологий для гидроакустических систем, поэтому они, вероятно, импортировали их из Китая или России", — сказал Ким.

Однако южнокорейские военные считают, что вероятность повреждения гидролокатора на северокорейском судне относительно низкая, и главная проблема, по-видимому, заключается в затоплении корабля водой, от которой придется очищать внутренние помещения корабля, а также машины и электронику.

В таком случае российская помощь в процессе ремонта также возможна, но ее будет трудно проверить, если она будет касаться только участия инженеров, а не перемещения основных единиц оборудования.

Крушение эсминца КНДР

21 мая во время спуска на воду нового ракетного эсминца КНДР Choe Hyo водоизмещением около 5000 тонн судно перевернулось.

Несмотря на официальные заявления об отсутствии серьезных повреждений, процесс подъема судна в вертикальное положение затянулся на 12 дней.

Дальнейшие работы осложняются отсутствием надлежащей инфраструктуры. Эксперты подозревают повреждение дна и носового сонара - для полноценного ремонта нужен большой сухой док, которого нет ни в Чхонджине, ни в окрестных городах.

Предполагается, что внешнее "восстановление" сделают только для публичного показа, тогда как серьезный ремонт затянется на месяцы.

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