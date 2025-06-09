Россияне наконец-то построили новые железобетонные укрытия для своей авиации (фото)

Аэродром "Халине" является одним из тех, что попадают в зону досягаемости ракет ATACMS и Storm Shadow.

Спутниковый снимок продемонстрировал новые железобетонные укрытия для авиации на аэродроме Халино, который находится в Курской области. На него обратили внимание российские паблики.

"Спутниковый снимок строящихся ЖБУ для авиации на аэродроме Халино (Курск-Восточный)", - сообщает один из них. По словам россиян, этот аэродром попадает в зону досягаемости ракет ATACMS и Storm Shadow.

Укрытия находятся в довольно высокой стадии готовности. Украинские обозреватели обращают внимание на "довольно высокое" качество сооружений. По их словам, даже дрон-камикадзе большой дальности Ан-196 "Лютый", который имеет 75-килограммовую боевую часть, вряд ли справится.

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"Курск" является аэродромом совместного базирования, расположенным примерно в семи км к востоку от центра города Курск.

Здесь находится международный аэропорт "Курск-Восточный" и военная авиабаза "Халино", на которой базируется 14-й истребительный авиаполк 105-й смешанной авиационной дивизии, оснащенный новыми самолетами Су-30СМ.

Отметим, что ранее OSINT-аналитики уже публиковали снимки, на которых можно было видеть новые российские авиационные укрытия. Однако качество их подавляющего количества не позволяло рассмотреть детали.

Атака на российские аэродромы

Напомним, первого июня Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина" по поражению российской стратегической авиации. Целью операции стали пять аэродромов на территории РФ: "Оленья", "Белая", "Дягилево", "Иваново" и "Украинка".

Основными средствами поражения были FPV-дроны. Всего более 100 дронов запустили с грузовиков, которые подъехали к аэродромам.

По данным спутниковой разведки и оценкам НАТО, было полностью уничтожено от десяти до тринадцати российских военных самолетов, еще до 40 - повреждены.

Очевидно, Москва готовит ответ на украинскую атаку. При этом, по словам специалистов, недавний комбинированный массированный удар планировался Россией уже давно и не был ответом на операцию "Паутина".

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