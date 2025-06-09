Документальная лента "2000 метров до Андреевки" выйдет в кинотеатрах Украины в конце лета этого года.

С 28 августа 2025 года в кинотеатрах Украины можно будет посмотреть новый фильм от украинского режиссера-документалиста Мстислава Чернова, чья предыдущая работа "20 дней в Мариуполе" в 2024 году получила "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Лента "2000 метров до Андреевки" (2000 Meters to Andriivka) рассказывает об освобождении села Андреевка под Бахмутом военными ВСУ и, непосредственно, 3-й отдельной штурмовой бригадой. В новой ленте Чернов и его коллега, фотограф Associated Press Александр Бабенко, направляют камеры на украинских военных и поражают изображением жизни в окопах.

Как ранее сообщал УНИАН, мировая премьера документального фильма "2000 метров до Андреевки" состоялась 23 января в США на фестивале в "Сандэнс".

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Украинская премьера ленты прошла 7 июня 2025 года во время 22-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA, где она представлена в конкурсной программе DOCU/Мир.

Среди первых зрителей фильма, которые отметили его 10-минутными овациями, – бойцы-герои из 3-й отдельной штурмовой бригады и семьи погибших воинов, сообщила пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик".

"Когда мир говорит о том, что и кому Украина должна отдать, какую землю и чем пожертвовать, мне хочется, чтобы эти люди смотрели фильм и помнили о двух вещах. Украинцы хотят мира, но они будут сражаться за свои семьи и за свою землю до конца. И второе – это не просто разговоры об абстрактных метрах и километрах. Это человеческие жизни и кровь героев", – отметил Мстислав Чернов после показа ленты и призвал зал почтить погибших военных минутой молчания.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 85 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

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