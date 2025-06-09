Противник запустил по объекту сотни ударных дронов и десятки ракет.

Сегодня ночью Россия нанесла по Украине один из самых масштабных комбинированных ударов. Главной целью противника стал один из украинских аэродромов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, были запущены десятки ракет, сотни дронов, в том числе и имитаторов.

"Массированный удар. Один из крупнейших, который наносит Россия в последнее время по нашему государству. Главный удар направлен... на один из оперативных аэродромов... Он был атакован противником", - подчеркнул Игнат.

Видео дня

Примечательно, что Игнат прямо не сказал, о каком именно аэродроме идет речь. Однако в сети есть информация, что это авиабаза в городе Дубно. Именно этот населенный пункт подвергся ночью сильнейшему удару.

Удар России по Украине 9 июня

В ночь на 9 июня враг атаковал Ровенскую область. Самый сильный удар пришелся на город Дубно.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что эта атака - одна из очень немногочисленных за последнее время попыток поймать что-то "действительно военное". Дикий отметил, что уничтожение украинской военной авиации - цель россиян с начала полномасштабного вторжения.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью россияне атаковали Украину 499 средствами воздушного нападения, из которых обезврежено 479. В частности удары наносились 479 БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Также оккупанты запустили четыре баллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской области, 10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области, три крылатые ракеты Х-22 со стороны Черного моря, крылатую ракету Х-35 из оккупированного Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: