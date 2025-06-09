Россияне пытаются разгонять ИПСО о якобы прорыве в Днепропетровскую область.

Российских захватчиков нет возле административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. Оккупанты снова распространяют информационные вбросы.

Об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сказал в эфире "Суспільного". Комментируя ситуацию в области, спикер подчеркнул, что никаких россиян там нет.

"Если каждый раз даже опровергать - это только разгонять их вброс. Нет! Сейчас конкретно могу просто сказать, - нет! Безусловно, нет сейчас россиян на территории Днепропетровской области. Нет сейчас россиян даже на границе Днепропетровской и Донецкой области, хотя они очень активно пытаются", - пояснил он.

Видео дня

Трегубов добавил, что россияне проводили несколько ИПСО, неделю назад даже снимали уже видео, где вроде бы они устанавливают флаг где-то на границе.

Он намекнул, что заявлениям россиян верить не стоит, ведь, по заявлениям от министерства обороны РФ они победили еще в феврале 2022 года.

Также спикер рассказал о ситуации на Покровском направлении, где ситуация крайне напряженная.

"Покровское направление является сложным. Там идут атаки вдоль всей линии разграничения, особенно активные, причем, они рассредоточены и на западе, и на востоке. На западе - это попытка продавливать в сторону границы Донецкой и Днепропетровской области. На востоке - это попытка продавливать в направлении трассы Покровск-Константиновка, и попытки создания плацдарма за ней", - рассказал Трегубов.

По его словам, если раньше оккупанты были активны в направлении города Покровск, то сейчас - где меньше застройки и больше свободного пространства, там и пытаются активно продвигаться.

Военный подчеркнул, что ситуация "на Покровском направлении сложная и очень интенсивная".

Также он добавил, что непосредственно угрозы окружения городов Покровск и Мирноград нет.

Ситуация в Днепропетровской области

Аналитики американского Института изучения войны тоже отмечают, что нет никаких подтверждений российским заявлениям, что оккупанты якобы пересекли границу и ведут наступательные операции в Днепропетровской области.

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