Российские следователи убеждают, кто из окружения бывшего нардепа сотрудничал с украинской спецслужбой.

В России нашли, на кого "повесить" убийство скандального украинского экс-нардепа Ильи Кивы. Следователи задержали якобы подозреваемого в ликвидации политика-предателя. Как пишет "База", задержанным оказался Араик Амирханян.

По версии следствия, Амирханян передал Службе безопасности Украины информацию о местонахождении Кивы. Затем киллер расстрелял его в Подмосковье.

Араик Амирханян - 44-летний гражданин Армении, бывший "крупнейший подрядчик Укравтодора". РосСМИ пишут, что мужчину даже не пришлось задерживать: когда следователи, которые занимаются делом об убийстве Кивы, вышли на его след, то узнали, что в начале мая Амирханяна отправили в СИЗО-8 Московской области по делу дачи взятки.

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Как сообщают источники, Амирханян якобы вошел в доверие к Киве, следил за ним, а затем передал сотрудникам СБУ информацию о том, где тот живет.

"Войти в доверие к Киве для Амирханяна было, видимо, нетрудно. Араик наделал много шума в Украине во второй половине 10-х: Амирханян занимался дорожным бизнесом, имя Араика часто мелькало в скандалах, связанных с Укравтодором. В 2021 году Амирханяна заподозрили в присвоении 500 млн гривен из бюджетных средств, а позже Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства, объяснив это наличием у него армянского паспорта", - пишет "База".

Ликвидация Ильи Кивы - главные новости

6 декабря 2023 года недалеко от Москвы был ликвидирован бывший народный депутат Украины Илья Кива. Его тело с огнестрельными ранениями нашли в селе Супонево (Одинцовский район). Рядом лежали гильзы и патрон. По данным российского Следкома, его застрелили выстрелами в грудь и голову.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что ликвидация предателя - это спецоперация СБУ. По его словам, предателя ликвидировали из стрелкового оружия.

Кива до 2022 года был народным депутатом от пророссийской ОПЗЖ. После полномасштабного вторжения России бежал на территорию государства-агрессора, где начал активно поддерживать кремлевскую риторику. В Украине его приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену, призывы к свержению конституционного строя, а также за использование символики тоталитарных режимов.

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