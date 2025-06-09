Венгерский премьер считает, что Россия слишком слабая, чтобы напасть на страны НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отрицает то, что Россия является угрозой для стран НАТО. По его словам, Москва не смогла достичь желаемого в Украине, но Киев проигрывает войну. Такое заявление он сделал в интервью La Chaîne Info.

В частности, Орбан заявил, что не боится того, что российско-украинская война перерастет в глобальный военный конфликт.

"Россияне слишком слабы для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО", - сказал он.

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Тем не менее венгерский премьер считает, что Украина может "проиграть войну". Он добавил, что реальные переговоры о мире будут проводиться между Россией и США.

"Ни Европа, ни Украина не смогут договориться с Россией. Украина - потому что проигрывает войну, а Европа - потому что слишком вовлечена в это. Нужно, чтобы это было соглашение между россиянами и американцами", – подчеркнул Орбан.

Орбан призвал венгров голосовать против вступления Украины в ЕС

Напомним, что в Венгрии продолжается "национальная консультация" по вступлению Украины в ЕС, которую инициировал премьер-министр страны Виктор Орбан. Он призывал венгров голосовать против, потому что это якобы вопрос "совести".

Орбан говорил о том, что "брюссельские бюрократы" пытаются "втиснуть" Украину в Европейский Союз. Он убежден, что "европейским бюрократам" безразлично, куда идут деньги из общего бюджета.

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