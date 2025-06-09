Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, а евро - 47,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 9 июня, подешевел на 5 копеек и в среднем составляет 41,70 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 47,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,00 гривень за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,42 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,35 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,65 грн/евро, а курс продажи - 47,47 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 9 июня, составляет 105 680 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 376 650 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 9 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня, в также усилила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,27 грн за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

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