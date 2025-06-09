Жары в ближайшие дни уже не будет.

На этой неделе погода в Украине заметно изменится. Жара покинет территорию нашей старны, даже на юге и востоке установится комфортная температура. В отдельные дни пройдут дожди и грозы. К концу недели по всей старне будет +23°...+26° и только местами на юге воздух прогреется до +28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Погода начнет меняться уже с понедельника, 9 мая. На западе и севере температура снизится до +19°...+25°. До +24°...+27° температура также снизится в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории пока задержится жара до +37°.

Со вторника, 10 июня, жары в Украине уже не будет. Столбики термометров покажут +20°...+25°, на юго-востоке температура снизится до +28°...+29°. Местами на востоке возможны дожди и грозы.

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В среду, 11 июня, на западе и севере будет +19°...+24°, в центре +23°...+27°, на востоке - до +28°, а на юге воздух прогреется до +27°...+30°.

В западных областях, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской пройдут дожди с грозами.

В середине недели, 12 июня, дожди сместятся на север и северо-восток Украины. В северных областях будет прохладнее всего, +17°...+19°, на западе +19°...+22°. В центральной части +20°...+25°, а на юге и востоке +24°...+27°.

Перед выходными, 13 июня, в Украине ожидается преимущественно сухая погода с небольшой облачностью. На севере будет +16°...+18°, на западе и в центральной части +19°...+21°, а на юге и востоке +20°...+25°.

На выходных, 14 и 15 июня, в Украине ожидается спокойная летняя погода с комфортной температурой +22°...+26°, только на юге местами до +28°.

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