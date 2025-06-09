Учения РФ и НАТО в Балтийском море: капитан запаса объяснил цели Москвы

Флот РФ в Балтийском море значительно слабее, чем у НАТО, отметил Андрей Рыженко.

России нужен хотя бы минимальный контроль над водами Балтийского моря из-за финансовой составляющей.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан 1 ранга в запасе Андрей Рыженко.

"Через Балтийское море существует эта торговля нефтепродуктами для РФ. Там объемы нефтеторговли в четыре раза больше, чем в Черном море. А это миллиард долларов в сутки, 360 в год. Половина из которых идет на войну против Украины. Это такая государственная потребность России. Поэтому Балтийский флот они используют как инструмент для достижения этой стратегической цели", - пояснил Рыженко.

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Он добавил, что возможности российского флота в Балтийском море значительно слабее возможностей НАТО. Хотя Россия и пыталась усилить этот флот после распада СССР.

"Он как минимум уступает флоту НАТО в 12 раз. Там есть один эсминец 956 проекта, четыре корвета - это новые корабли с ракетами Х-35. Есть у них корабли типа Буян-М, пять единиц с ракетами "Калибр". Есть у них противолодочные корабли - пять единиц. Есть ракетные корабли Каракурт - четыре единицы. И одна подводная лодка. То есть в принципе что-то есть. Но по сравнению с потенциалом НАТО это очень и очень мало", - добавил Рыженко.

Балтийское море: важные новости

Ранее стало известно, что Россия планирует провести учения в Балтийском море в то же время, что и НАТО. По мнению экспертов Bild, Россия может организовать провокации во время этих учений.

В то же время ранее Рыженко отмечал, что Финляндия и Эстония могут перекрыть России выход в Финский пролив. Это произойдет, если страны объявят о прилегающих зонах в акватории.

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