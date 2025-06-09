После принятия новых фискальных правил для онлайн-оплат и денежных переводов украинцы, которые просто продают ненужные вещи, рискуют стать объектом внимания налоговой. Эксперты в комментариях для УНИАН дали советы, как действовать, чтобы избежать проблем.
Эксперт по налогам, директор Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин рекомендует людям быть внимательными к деталям.
"Любое физическое лицо, которое продает свои вещи, все равно рискует, если делает это часто, на большие суммы и в течение года. Нужно стараться максимально правильно оформлять такие операции. Во всех платежках должно быть указано, что продажа осуществляет физлицо другому физлицу, а вещи являются подержанными - это важно", - сказал Черкашин.
Он также отметил, что необходимо хранить документы: кто купил, за сколько, когда купили сами, чтобы в случае проверки можно было подтвердить происхождение товара и объяснить, что это некоммерческая деятельность.
"Золотого правила, что делать, чтобы к тебе не пришли, не существует. Налоговая уже лезет в карман, отслеживает движение средств. Скоро, вероятно, она сможет получать информацию с банковских счетов без решения суда. Поэтому сомнительные операции под угрозой. Ну или уходить в наличку", - рассказал эксперт по налогам.
В свою очередь, по мнению эксперта Украинского института будущего Даниила Монина, новые фискальные инициативы могут подтолкнуть людей к неформальной торговле. Он отметил, что из-за усиления контроля со стороны государства люди могут перейти к закрытым форматам продаж, например, создавать Telegram-каналы, где будут договариваться о купле-продаже напрямую.
"Лично я считаю, что лучше вообще не продавать подержанные вещи. Лучше их просто сдавать, меньше хлопот", - отметил Монин.
Ограничения "Новой почты" на получение переводов
С 1 июня сервис NovaPay установил новые лимиты для онлайн-оплат и денежных переводов. Некоторым предпринимателям и постоянным клиентам "Новой почты" уже начали приходить письма и звонки, что уже с июня физические лица смогут отправлять наложенным платежом не более пяти посылок в месяц, а общая сумма таких отправлений не сможет превышать 30 тысяч гривен.
Для того, чтобы избежать таких ограничений и работать в полном объеме, необходимо зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).
В "Новой почте" уточнили, чтоизменения касаются только отправлений с наложенным платеж ом - когда отправитель ожидает возврата денег от получателя. Обычных посылок новые ограничения не касаются.
Как пояснили в пресс-службе, если физическое лицо начинает регулярно получать значительные объемы наложенного платежа, финансовый партнер NovaPay обязан ограничить предоставление финансовых услуг до момента, пока не будет выяснен источник происхождения этих средств.