Он отметил, что Украина уже решает проблему российской баллистики.

Украине будет сложно повторить со стратегической авиацией России то же, что уже удалось сделать с российским Черноморским флотом.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный аналитик Алексей Гетьман. "Но отогнать их от европейской части, чтобы они базировались уже за тысячи километров - это вполне возможно. И мы это уже делаем", - сказал Гетьман.

Он добавил, что такой подход позволит заметно уменьшить количество ракет, которые Россия запускает по Украине.

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"В чем здесь преимущество - эти самолеты, которые несут крылатые ракеты, им надо будет брать больше топлива, чтобы долететь. А это, соответственно, меньше ракет. Потому что он не может набрать много топлива и ракет. И поэтому уменьшится количество именно крылатых ракет. С баллистическими другое дело. Мы с ними также работаем, уничтожаем на местах базирования", - пояснил Гетьман.

Авиация РФ: важные новости

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины успешно поразили самолеты на аэродроме Саваслейка в России. Именно на этом аэродроме РФ держит истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

По мнению авиационного эксперта Валерия Романенко, Россия почти исчерпала возможности своей стратегической авиации. По его словам, сейчас бомбардировщики Ту-160 остаются у россиян последним козырем на случай масштабного конфликта с НАТО.

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