Этот обмен будет продолжаться в несколько этапов в ближайшие дни.

Состоялся очередной обмен, в рамках которого в Украину возвращаются, в частности тяжелораненые и моложе 25 лет.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского, украинцы возвращаются домой из российского плена.

Новый обмен пленными между Украиной и РФ

"Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни", - заявил президент Украины.

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Глава государства сообщил, что среди категорий тех, кого возвращают сейчас, - раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

"Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно", - отметил Зеленский.

Он добавил, что мы рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.

"Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает", - отметил президент.

Детали нового обмена пленными

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что состоялся первый этап обмена в рамках договоренностей в Стамбуле.

"Сегодня начался обмен пленными в рамках договоренностей в Стамбуле. Домой возвращается первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет", - говорится в сообщении.

Так, среди освобожденных сегодня - представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные - представители рядового и сержантского состава.

"Среди освобожденных Защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет", - отметили в Штабе.

Подчеркивается, что это лишь первая часть масштабного обмена, который будет продолжаться в рамках достигнутых договоренностей.

"Этот обмен касается отдельных категорий военнопленных, в частности в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных пленников", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в Штабе, продолжается работа над репатриацией тел погибших при защите Родины украинских военных.

Отмечается также, что из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса.

Россия обвинила Украину в срыве обмена пленными и телами - что известно

Как сообщал УНИАН, 25 мая между Украиной и Россией состоялся третий этап обмена пленными в формате "1000 на 1000", о котором стороны договорились на переговорах в Стамбуле. Из плена тогда вернулись 303 украинца.

7 июня Россия обвинила Украину в срыве обмена телами и пленными. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сказал, что 6 июня "первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена". Российский чиновник убеждал, якобы украинская сторона неожиданно перенесла обмен "на неопределенный срок".

Украина отреагировала на эти заявления России, отметив, что они не соответствуют действительности и предыдущим договоренностям.

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