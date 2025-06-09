В списке есть Козерог, Рак и Овен.

С 9 июня Юпитер, планета удачи и роста, покидает Близнецы и входит в Рак, открывая важный двухлетний цикл. Для шести знаков - Близнецов, Рака, Козерога, Овна, Весов и Стрельца - это означает мощные перемены и позитивные сдвиги в ключевых сферах жизни, пишет YourTango.

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По словам астролога Хелены Хатор, перемещаясь в знак Рака, Юпитер обретает силу и вместе с этим открывает новые перспективы для многих.

"В Раке Юпитер будет поддерживать домашнюю жизнь, семью и принесет чистое изобилие", - сказала она.

Близнецы

Хотя Юпитер и уходит из вашего знака, он перемещается во второй дом финансов, активируя материальные возможности.

"Вес переходит на ваш банковский счет. Юпитер переместится в ваш второй дом, расширяя ваши финансы. И это будет продолжаться больше года", - отметила астролог.

Будьте внимательны к тратам: возможен и перерасход.

Рак

Юпитер входит в ваш знак, начиная изумрудный год и мощный период роста.

"У вас будет огромный рост уверенности в себе и увеличение успеха от этого. Люди хотят работать с вами", - сказала Хатор.

Готовьтесь к вниманию, карьерным сдвигам и укреплению личной силы.

Козерог

Основной фокус будет на отношениях.

"Козероги могут пожениться, так как Юпитер благословит идеальным партнером и идеальным романом", - акцентировала астролог.

Это время сближения, путешествий вдвоем и возможности встретить важного человека, даже случайно, в дороге.

Овен

Этот знак готов к новому этапу, сдвиги касаются семьи, дома и личной жизни.

"Овны переходят на совершенно другой уровень", - сказала Хатор.

Могут быть переезды, расширение семьи, покупка недвижимости. Не все будет просто, но потенциал - огромный.

Весы

Наступает пик в признании и успехе.

"Ваша карьера будет расширяться больше, чем вы можете себе представить. Это знаменует собой совершенно новый 12-летний цикл вашей карьеры", - отметила астролог.

Самое время решиться на карьерный рывок, не упустить шанс, который даст старт новой главе.

Стрелец

Ваша удача включается на полную: правильные люди, важные встречи, крупные возможности.

"Вы становитесь одаренными, вы находите нужных людей, встречаете влиятельных игроков, и знаете, иногда можно унаследовать много денег", - заявила Хатор.

Расширяйтесь, стройте связи, и этот период принесёт вам немалую прибыль и успех.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что жизнь трех знаков Зодиака перевернется с ног на голову.

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