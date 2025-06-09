Силы обороны Украины эффективно применили американское оружие при отражении массированной комбинированной атаки страны-агрессора в ночь на 9 июня.

Силы обороны Украины в ночь на 9 июня эффективно применили американское оружие против российских аэробаллистических ракет - ЗРК "Patriot" уничтожил все 4 запущенные оккупантами ракеты "Кинжал". Об этом отметил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "5 Канала", комментируя результаты работы Воздушных сил ВСУ во время ночной атаки РФ.

"Имеющиеся системы "Patriot" отработали сегодня на 100%. Надо радоваться за этот результат, поблагодарить наши силы обороны, что эффективно применили в очередной раз американское оружие - "Patriot". Понятно, нам надо больше таких систем для защиты", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что это именно те системы ПВО, которые действительно работают против таких целей как баллистические ракеты "Искандер" и аэробаллистические "Кинжал".

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"Другого способа уничтожать такие цели на сегодня нет. Имею в виду, если брать те системы, которые есть на вооружении именно ВСУ в Воздушных силах", - добавил Игнат.

Атака РФ по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью с 8 на 9 июня россияне запустили по Украине 499 средств воздушного нападения, 479 из которых украинские силы обороны обезвредили. В частности враг запустил: 479 БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; четыре баллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал", 10 крылатых ракет Х-101, три крылатые ракеты Х-22 и крылатую ракету Х-35.

Украинские силы обороны сбили 277 вражеских БпЛА типа Shahed (и беспилотников других типов), 183 дрона - локально потеряны/подавлены РЭБ. Также уничтожены все крылатые ракеты Х-101 и аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал", ракеты Х-31П и крылатая ракета Х-35. Кроме того, 2 крылатые ракеты Х-22 не достигли целей (локально потеряны).

Игнат также рассказывал, что главной целью сегодняшней атаки россиян был один из украинских аэродромов. Он прямо не сказал, о каком именно аэродроме идет речь, однако в сети есть информация, что это авиабаза в городе Дубно Ровенской области. Именно этот населенный пункт подвергся ночью сильному удару.

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