На критику нарвалась и ведущая, инициировавшая встречу блогерш.

В сети продолжают бурно обсуждать "очную ставку" в студии ведущей Рамины Эсхакзай между блогершами Анны Алхим и Елены Мандзюк после громкого скандала. Они публично поговорили о русском языке и потреблении контента артистов из РФ. Само шоу вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе и социальных сетях.

На критику нарвалась в том числе и ведущая, инициировавшая данную встречу блогерш.

Многие восприняли этот эфир как попытку реабилитировать скандальную Алхим и дать ей площадку для озвучивания спорных взглядов.

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Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов иронично назвал встречу блогерш "переговорами между Россией и Украиной на новом уровне", сравнив Алхим с Россией, Мандзюк - с Украиной, а Рамину - с Турцией.

Главный герой 13 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", ветеран Александр "Терен" Будько поддержал Мандзюк:

"Всегда можно говорить, как все и вся плохие, но взять и попробовать что-то изменить не под силу каждому! Спасибо Елена, что меняешь".

А вот ветеран, общественный активист и юрист Олег Симороз наоборот резко раскритиковал решение Елены Мандзюк встретиться с Алхим:

"С государственными предателями за стол не садятся… Не вижу, как видос с Алхим за круглым столом сможет помочь кому-то".

Реагируя на резонанс, Манзюк объяснила, почему согласилась на встречу с Алхим у Рамины в студии. Она заявила, что сделала это, для привлечения внимания к бездействию государственных органов в сфере защиты украинского языка, культуры и информационного пространства.

В самом эфире Алхим отметила, что ей нравится украинский язык, однако в данный момент она предпочитает говорить по-русски, поскольку так ей комфортнее. Елена Мандзюк, в свою очередь, рассказала, что долгое время тоже общалась на русском, но с 2016 года перешла на украинский.

Что касается российской музыки, Алхим заявила, что продолжит слушать некоторых исполнителей, однако публично транслировать творчество тех, кто открыто поддерживает агрессию РФ, не собирается. Мандзюк согласилась с этой позицией, добавив, что подобные вопросы, по ее мнению, должны решаться на уровне законодательства.

Напомним, скандал вокруг Анны Алхим вспыхнул после того, как она пренебрежительно отреагировала на просьбу исполнить украинскую песню на крестинах детей блогера Стаси Макеевой. Такое поведение возмутило как гостей, так и пользователей соцсетей. К числу критиков присоединилась и Елена Мандзюк, публично обратившаяся в СБУ. Она обвинила Алхим в продвижении пророссийских идей и игнорировании государственного языка.

Ранее сообщалось, что на Алхим завели три уголовных дела, в том числе за государственную измену.

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