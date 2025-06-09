Скорее всего, S26 и S27 Ultra получат те же сенсоры, что и текущие модели.

В ближайшие два поколения смартфоны Samsung серии Galaxy S не получат значительных обновлений камеры. Инсайдом поделились в Android Headlines. Вместо этого корейский бренд сфокусируется на других областях.

Это означает, что серии Galaxy S26 и Galaxy S27 будут придерживаться в основном тех же настроек камеры, что и текущее поколение. Обновления камеры, если и появятся, то с акцентом на программные улучшения и возможности ИИ.

По имеющимся данным, сейчас Samsung сфокусирует внимание на работе с более тонкими конструкциями (как в S25 Edge) и сокращении расходов на "железо", чтобы компенсировать убытки своего полупроводникового бизнеса.

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В то время как конкуренты активно внедряют более крупные и продвинутые сенсоры, Samsung рискует серьезно отстать по качеству мобильной фотографии, полагаясь лишь на вычислительные методы улучшения снимков. Оправдает ли себя такой подход и позволит ли сохранить лидерство – покажет время.

Меж тем, если верить слухам, новые iPhone получат камеру 200 мегапикселей. Так что Apple наконец догонит Samsung по качеству объективов.

Отметим, что в рейтинге камер DxOMark дорогой Galaxy S25 Ultra уступил обычному iPhone 16, заняв лишь 24-е место. К недостаткам отнесли нестабильную автофокусировку в режиме видеосъемки, заметный шум, особенно на высококонтрастных и слабоосвещенных фотографий и случайные сбои активации в режиме боке.

На 2025 год у Samsung запланировано еще много новинок. Летом анонсируют новое поколение складных смартфонов Galaxy Z Fold и Flip. Также впервые в серии появится бюджетная модель. В этом году Samsung, по слухам, также выпустит первый складной смартфон с тройным экраном.

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